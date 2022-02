​Een mooie digitale wereld

Op 29 oktober 1969 werd het eerste bericht verzonden tussen twee computers. Dit wordt beschouwd als de grondslag voor de uitvinding van het internet - de start van de moderne digitalisering en het begin van een nieuwe manier van werken. Wat toen als revolutionair werd beschouwd, is nu niet meer weg te denken uit onze smartphones, tablets of smartwatches.



Artificial intelligence, voice control, virtual reality. Wat vandaag nog nieuw is, zal morgen deel uitmaken van ons digitale dagelijkse leven. Maar welke ontwikkelingen staan ons te wachten die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen? Worden onze smartphones misschien al snel vervangen door de volgende revolutionaire golf? Dit artikel schetst een mogelijk scenario dat misschien niet eens zo ver weg is.

Spraakbesturing zal snel verleden tijd zijn

Communicatie is een fundamentele behoefte van de mensheid. Communiceren, ons verstaanbaar maken en elkaar begrijpen is even vanzelfsprekend als ademen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name de moderne communicatiemiddelen de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt om ons in staat te stellen met elkaar te communiceren in de digitale wereld. Was SMS eind 1992 nog nieuw, is het 30 jaar later al bijna een relikwie en vervangen door messenger of videochats.

Niet alleen het medium van de berichten veranderde, maar ook de bediening. Het invoeren van informatie in computers via toetsenborden verving de ponskaarten. Na de lancering van mobiele telefoons met drukknoppen, maakten innovaties zoals T9 de vervelende taak van het typen van berichten eenvoudiger. Smartphones en touchscreens volgden, waarbij meer intuïtieve bewegingen werden gebruikt om instructies te geven. De huidige technische trend is stembediening. Deze besturing is niet langer beperkt tot smartphones, maar omvat ook vele gebieden van het dagelijks leven via spraakassistenten en smart home interfaces.

Dus, wat is de volgende evolutionaire fase van bediening? Het in een netwerk verbinden van onze digitale, slimme apparaten rechtstreeks met de hersenen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een computer of smartphone kan worden bestuurd via hersengolven. Klinkt als science fiction en toekomstdromen, maar het bestaat al echt. Bedrijven als Nextmind werken aan het gebruik van de hersenen als besturingsmodule. Een sensor wordt via een hoofdband verbonden met de cortex, zodat de elektrische impulsen kunnen worden vertaald in acties. Deze technologieën maken de weg vrij voor handsfree besturing van apparaten.

Versmelting van virtuele en fysieke realiteit

De digitalisering dringt dus door tot in de hersenen, en dat zonder enige tussenkomst van PC's of spraak. De volgende logische stap gaat nog verder: wanneer digitale en reële werelden samensmelten in een zogenaamde metaverse, in een soort virtuele wereldwijde realiteit of zelfs een digitaal alternatief voor de reële wereld. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zet al volop in op de integratie van de virtuele en de fysieke wereld.

Technologieën zoals virtual reality of augmented reality openen voor ons bijna onbeperkte mogelijkheden in zo’n samengevoegde wereld die veel verder gaan dan de gamingsector. Zakelijke vergaderingen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in virtuele ruimtes. Waar ter wereld werknemers zich ook bevinden, alle avatars (digitale vertegenwoordigers) zitten in dezelfde ruimte. Dankzij de modernste scantechnologie kan iedereen zelfs zijn eigen bureau meenemen in virtual reality.