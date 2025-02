De werkverwachting van het World Economic Forum voor belastingadviseurs

Volgens het Future of Jobs Report 2025 van het World Economic Forum dat verscheen op 8 januari zijn de komende vijf jaar cruciaal voor de toekomst van werk wereldwijd. Digitalisering, de groene transitie en vooral de opkomst van AI transformeren sectoren in een rap tempo. Voor belastingadviseurs lijkt deze ontwikkeling zowel een bedreiging als een kans te zijn. Wat betekent deze verschuiving voor een beroep dat sterk leunt op menselijke expertise, analytisch vermogen en klantrelaties?

Efficiëntie versus expertise

AI belooft een revolutie teweeg te brengen in de belastingadvieswereld. Taken zoals het analyseren van complexe wetgeving, het opstellen van belastingaangiftes en het detecteren van fiscale risico’s kunnen door geavanceerde AI-systemen efficiënter worden uitgevoerd dan ooit tevoren. In feite kunnen veel routinematige en administratieve aspecten van het werk volledig worden geautomatiseerd. Dat betekent dat belastingadviseurs hun rol opnieuw moeten uitvinden, weg van het uitvoeren van standaardtaken en richting strategisch advies.

De cijfers uit het rapport zijn confronterend: in 2030 zal nog slechts een derde van de menselijke arbeid ‘puur menselijk’ zijn. AI en robotisering nemen de rest over of werken samen met mensen. Voor belastingadviseurs betekent dit dat hun traditionele toegevoegde waarde onder druk komt te staan, maar ook dat er ruimte ontstaat om zich te richten op diepere analyses en persoonlijke dienstverlening.

Nieuwe vaardigheden zijn cruciaal

De ‘vaardigheden-instabiliteit’, zoals het rapport het noemt, raakt ook de belastingadviesbranche. Tussen 2025 en 2030 zal 39% van de huidige vaardigheden verouderen. Belastingadviseurs moeten zichzelf blijven bijscholen in nieuwe technologieën, zoals AI-gedreven data-analyse en automatiseringssystemen, maar ook in vaardigheden als creatief denken, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen. Bedrijven die hierin investeren, zullen het verschil maken.

Strategisch adviseur in een digitale wereld

Hoewel AI veel werk overneemt, blijft de menselijke factor onmisbaar. Klanten willen meer dan een perfecte berekening; ze zoeken begrip, empathie en strategisch advies. Hier ligt de kans voor belastingadviseurs om zich te onderscheiden. Door AI in te zetten als hulpmiddel, kunnen ze zich focussen op complexe casussen en maatwerkoplossingen. Denk aan het begeleiden van bedrijven in fiscale strategieën rond de groene transitie of het navigeren door geopolitieke belastingkwesties.

AI brengt niet alleen technologische, maar ook ethische vraagstukken met zich mee. Hoe verzekeren belastingadviseurs dat AI-algoritmes onpartijdig en eerlijk zijn? Daarnaast speelt diversiteit een steeds belangrijkere rol. Volgens het rapport zetten veel bedrijven in op inclusieve teams, en ook binnen de belastingadviesbranche kan diversiteit helpen bij het aanpakken van complexe fiscale vraagstukken met verschillende perspectieven.

Nederland als koploper

De Nederlandse arbeidsmarkt, zo stelt het rapport, heeft een vooruitstrevende aanpak. Met intensieve bijscholing, versnelling van automatisering en een focus op diversiteit zet Nederland in op een robuuste toekomst. Belastingadviseurs kunnen hiervan profiteren door te investeren in levenslang leren en samen te werken met technologie. Wie tijdig inspeelt op deze trends, kan een voorsprong nemen in een snel veranderende markt.

AI verandert de spelregels, maar betekent niet het einde van belastingadviseurs. Integendeel, het biedt kansen om het vak opnieuw vorm te geven. Door technologie te omarmen en in te zetten als versterking van hun expertise, kunnen belastingadviseurs een onmisbare partner blijven in een steeds complexer wordend fiscaal landschap. Maar de tijd dringt: wie nu niet investeert in vaardigheden en technologie, loopt het risico achter te blijven.

[Fotocredits – © Ifti Digital – Adobe Stock]