​Computerproblemen? Probeer altijd eerst deze vijf stappen

Je ziet ze wel eens voorbijkomen op social media: gênante verhalen van mensen die boos en gefrustreerd een klantenservice of IT-helpdesk bellen, om er vervolgens achter te komen dat het helemaal hun eigen schuld was. Wil je voorkomen dat je een IT-helpdesk moet bellen of wil je gewoon graag je eigen problemen oplossen bij computerproblemen? Als je deze vijf stappen eerst neemt, dan is de kans groot dat je probleem al is opgelost voor je iemand hoeft te bellen.

Stekker erin We onderschatten je echt niet, maar het gebeurt nog steeds dagelijks dat IT-mensen moeten concluderen dat iemand de stekker er niet (goed) in had gestoken. Check of hij goed vastzit en of ook andere stekkers er wel inzitten. Je PC-kast kan wel aangesloten zijn, maar als je kat de stekker van je monitor heeft losgetrokken, dan kun je het idee hebben dat alles niet werkt. Check dus elk stekkertje even goed als je te maken hebt met een computer die helemaal niet aan lijkt te gaan.

Cookies verwijderen De meeste problemen die te maken hebben met dingen op het internet, dat ligt aan de cookies. Krijg je een foutmelding, werkt het niet om op een bepaalde knop te drukken of is je computer uitzonderlijk traag? Wis de geschiedenis, wis de cookies en sluit de browser af. Zo begin je weer met een schone lei als je hem opstart en dat doet vaak wonderen voor het laden van bepaalde sites of tools. Opnieuw opstarten In het verlengde van de cookies verwijderen, is één van de beste manieren om computerproblemen te verhelpen hem gewoon even opnieuw op te starten. Misschien moet je hem zelfs een harde reset geven, wanneer bijvoorbeeld alles stilstaat. Druk dan een paar seconden langer dan normaal je aan/uit-knop in en je systeem gaat uit. Het is niet het allerbeste voor je computer, natuurlijk is gewoon afsluiten beter, maar als dat niet kan dan is dat de manier.

Apps opnieuw installeren Is er een probleem met een app? Je kunt hem in veel gevallen beter helemaal verwijderen (dus echt deïnstalleren, niet alleen van je bureaublad verwijderen), dan dat je de helpdesk belt. Soms komt het omdat je de app per ongeluk al te lang niet hebt geüpdatet dat er problemen ontstaan, maar het kan ook iets in de achtergrond zijn gebeurt waardoor het niet meer lekker werkt. Vaak helpt het om iets opnieuw te installeren. Dat geldt overigens ook voor apps op je smartphone. Houd er wel rekening mee dat je dan waarschijnlijk opnieuw moet inloggen in de betreffende app, dus vergeet niet je gebruikersnaam en wachtwoord. De taskmanager / Taakbeheer Heeft al het bovenstaande niet geholpen? Je zou nog één ding kunnen doen: de taskmanager raadplegen. Als je alt-control-delete indrukt, dan kun je naar Taakbeheer gaan. Druk je vervolgens op ‘meer details’, dan zie je welke programma’s veel vragen van je geheugen of je processor. Slaan de percentages bij een bepaalde app hoog uit als het gaat om het geheugen of de processor? Als het kan, sluit ze dan af, en check of je computer vervolgens beter werkt. Eventueel kun je dan later onderzoeken waarom die app zoveel van je systeem vraagt en of je daar iets aan kunt doen. Zo zijn er van sommige applicaties lichtere versies te downloaden die minder van je systeem vragen.

Computerproblemen Heeft al het bovenstaande niet geholpen? Balen! Er zijn nog een paar dingen die je moet doen voordat je begint te bellen met de IT-helpdesk: probeer hetzelfde eens te doen op een ander systeem, als je dat bij de hand hebt. Je weet dan in ieder geval of het aan je systeem ligt of aan iets anders. Maak tot slot screenshots, want het is altijd makkelijker praten als je van elke foutmelding of elke situatie die misloopt voorbeelden te hebben. Zo kan je gesprek met de IT-helpdesk hopelijk wat korter zijn, omdat je goed beslagen ten ijs komt. Erg handig, juist als je computer het even laat afweten.