Brabants supply chain software bureau lanceert pragmatische oplossing voor dockplanning

Dockloader, een nieuwe SaaS-oplossing voor logistiek management, transformeert de manier waarop bedrijven hun laad- en losprocessen beheren. Met slimme automatisering en real-time inzicht helpt Dockloader logistieke knelpunten te elimineren, wachttijden te verkorten en operationele efficiëntie te verbeteren.

De wereld van dockplanning is een wereld van slechts een paar software oplossingen. “Er zijn een paar grote spelers die de markt controleren, maar hun oplossingen zijn log en niet laagdrempelig. Eris behoefte aan een pragmatische oplossing. Eentje die snel te implementeren is en waarbij het subscriptiemodel eenvoudig en transparant is.”

Verladers, vervoerders en chauffeurs met een beetje omvang kennen het maar al te goed. Er gaat enorm veel tijd gemoeid met het geregel op de werf van logistieke organisaties. Chauffeurs staan uren te wachten om een dockdeur aangewezen te krijgen en het is onduidelijk wat er geladen of gelost wordt, als ze überhaupt mogen docken. Wanneer iets uitloopt, loopt de rest van de dagplanning helemaal in de soep. Chauffeurs zijn boos en laten massaal 1-sterren reviews achter op Google.

Vertraging op de weg is een deel van het probleem, maar de echte uitdaging zit in de samenwerking tussen verladers en vervoerders die niet op orde is. Chauffeurs komen onaangekondigd, inzicht in aankomst- en vertrektijden ontbreken en er wordt niet gestuurd op de capaciteit van een dock of magazijn(personeel).

Problemen in de keten door bestaande oplossingen

Dat een systeem voor dockplanning belangrijk is, weten de meeste logistieke organisaties wel. Toch blijkt uit de praktijk dat er flink wordt geleund op Excel sheets voor het managen van laad- en losmomenten, vanwege onwetendheid over de mogelijkheden of onvrede over bestaande oplossingen.

Vincent van Laarhoven, Operationeel Directeur Dockloader, legt uit: “Het lampje ging branden toen een klant aangaf dat ze wilde overstappen, omdat hun toenmalige dockplanning oplossing, de grootste op de markt, problemen in de keten veroorzaakte door geld te vragen vooriedere tijdslot booking. Er ontstond ruzie om wie die paar euro moest betalen – de vervoerder of de verlader. In sommige gevallen ging het om tientjes per maand.”

“Logisch, want waarom moet de vervoerder betalen voor het tijdslot, als uiteindelijk iedereen baat heeft bij een efficiënt proces? We hebben een aantalrelaties benaderd en zijn hun dockplanning processen gaan onderzoeken. We waren benieuwd welke frustraties en behoeften er speelden, en omdat er duidelijk een rode draad was, zijn we direct aan de slag gegaan met een oplossing. Dat is Dockloader geworden.”

Dockloader

Dockloaderis een pragmatische oplossing ontwikkeld door Scrumble in samenwerking met Bankai. Het is een SaaS oplossing die gekoppeld wordt aan bestaande WMS, TMS en ERP systemen. Het is makkelijk te implementeren door de intuïtieve interface en doet wat het moet doen: dockplanning eenvoudig, inzichtelijk en efficiënt maken.

Dockloaderis ontwikkeld om verladers en vervoerders te ondersteunen bij het stroomlijnen van hun dockplanning. Het platform biedt:

Dynamische dockplanning: Plan en beheerleveringen efficiënt met de mogelijkheid om tijdslots direct in een kalenderte selecteren en aan te passen middels een drag-and-drop interface.

Herhaalafspraken: Stel herhaalafspraken in voorregelmatige leveringen, waardoor je geen omkijken hebt naar business-as-usual.

Automatische notificaties: Zodra een tijdslot is bevestigd of wijzigt, ontvangen betrokken partijen automatisch een notificatie per e-mail.

Warehouse en dockbeheer: Maak en pas warehouses en docks aan, en markeer docks als tijdelijk buiten gebruik.

Real-time SMS Updates: Chauffeurs ontvangen een SMS met dockinformatie een uur voor het tijdslot begint, inclusief de mogelijkheid om vertragingen aan te geven in hun voorkeurstaal.

Beschikbaarheid

Dockloader is per 14 januari 2025 beschikbaar en eenvoudig te implementeren in elke logistieke omgeving. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een gratis demo aanvragen via de website.