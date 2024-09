Bizar: Deze robot heeft een hand als Thing van de Addams Family

De onderzoekers hebben overigens niet zomaar een mensenhand nagemaakt. Ze vonden het juist een uitdaging om te bekijken wat voor een robot eigenlijk de ideale vingeropstelling en vingeraantal was. Wat blijkt? Dat onze mensenvingers van een goed aantal zijn: 5 stuks dus. Al kan de robothand weer iets dat onze mensenvingers toch iets minder goed afgaat: beide kanten op buigen. Via een magneet kan de hand vervolgens aan de pols worden vastgemaakt en losgemaakt. Dat kan autonoom: dus dat doet de robotarm zelf.

Handige toepassingen

De robot is deel van een onderzoek, het is dus niet gemaakt om bijvoorbeeld in een bedrijf te gaan werken, al zijn er ongetwijfeld bedrijven die dit wel een heel interessante toepassing vinden. We denken eigenlijk niet eens zozeer aan bedrijven die hier iets aan hebben, maar wel mensen: mensen die geen arm meer hebben, hebben hier natuurlijk enorm veel baat bij. Maar ook mensen die in een rolstoel zitten of blinden die normaal een hulphond gebruiken om te helpen: daar komt zo’n slimme hand zeker van pas. En zo niet, dan zal in ieder geval Tim Burton er voor zijn serie Wednesday wel oren naar hebben. Al heeft hij er dan weer een handje van om zijn eigen creatieve oplossing te kiezen.