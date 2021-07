​Begint Amazon ook met zijn eigen cryptovaluta?

Het lijkt erop dat Amazon een verhoogde interesse heeft in cryptovaluta. Amazon is een geschikte kandidaat hiervoor, als één van de grootste, rijkste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld. Concrete plannen lijken er nog niet te zijn, maar er is wel een vacature uitgezet voor een expert op het gebied van digitale valuta en blockchain.

Cryptovaluta bij Amazon Of Amazon zelf een cryptovaluta wil beginnen, of dat het slechts wil onderzoeken of het cryptovaluta wil aanvaarden als geldig betaalmiddel, dat is onbekend. BusinessInsider zag in de vacature dat Amazon op zoek is naar een ervaren leider om Amazon’s digitale valuta en blockchain-strategie te ontwikkelen en de productroadmap ervan. “Je maakt gebruik van je domeinexpertise in Blockchain, Distributed Ledger, Central Bank Digital Valuta's en Cryptocurrency om te laten zien welke capaciteiten moeten worden ontwikkeld. Daarnaast zorg je dat deze de algemene visie en productstrategie stimuleren en span je je in om investeringen voor nieuwe capaciteiten te verwerven.”

Bitcoin als betaalmiddel Een belangrijke rol dus, al blijft het onduidelijk wat Amazon er nu exact mee wil. Ook de woordvoerder is niet heel helder: “Amazon is geïnspireerd door de innovatie die plaatsvindt op het gebied van cryptovaluta en bekijkt hoe dit eruit kan zien op Amazon.” Als betaalmiddel, als eigen crypto? Het is nog onduidelijk. Bovendien heeft Amazon wel wat knappe koppen in huis op dit gebied, want Amazon Web Services heeft al een blockchain-dienst. Aan de andere kant is het logisch dat grote bedrijven willen kijken wat de mogelijkheden zijn met cryptocurrency en het is verstandig om dat stap voor stap te doen. Je wil immers niet zoals Elon Musk groots aankondigen dat Tesla’s met Bitcoin kunnen worden gekocht en gigantisch veel geld steken in die digitale munt, om vervolgens een paar weken later toch aan te geven dat dat niet helemaal verstandig was en dat het weer wordt teruggedraaid.

Het duurzaamheidsvraagstuk Een bedrijf als Apple heeft bijvoorbeeld ook enige tijd geleden een vacature uitgezet voor een businessdevelopmentmanager op het gebied van alternatieve bteaalmethoden. Het is echter de vraag of het er ver mee komt: cryptovaluta zijn namelijk niet de meest duurzame munten. Dat is ook de reden dat Tesla ermee is gestopt. Zeker een bedrijf als Apple dat meent duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben, zal dus diep moeten graven om een duurzamere manier te vinden. Misschien geldt dat uiteindelijk ook voor Amazon, dat met al zijn vele pakketbezorgingen vaak op zoek is naar milieuvriendelijkere bezorgmethoden. Het zal waarschijnlijk ook kijken naar duurzaamheid, al is het maar om aan overheidsregels te voldoen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Beeldbron: SnapLaunch