Het startupbedrijf Endurance Energy heeft een interessante test uitgevoerd: het heeft van een onderwatervulkaan een energiecentrale gemaakt.

Het ging daarbij om een test waarbij de beoogde functionaliteit nog maar kort werkte, maar het werkte dus wel. Endurance Energy bezocht een watervulkaan die bijna 500 kilometer van de kust van de Amerikaanse staat Oregon verwijderd was en voerde daar enkele weken lang tests uit.

Diepe put

Het bedrijf boorde een diepe put in de grond van de oceaan, en liet uiteindelijk een generator erin zakken om te kijken of het mogelijk was om elektriciteit van de hitte die daar vandaan kwam te genereren.

De test verliep daarbij niet helemaal volgens plan. Zo gooide een falende elektriciteitskabel roet in het eten. Uiteindelijk kreeg Endurance Energy het echter voor elkaar om 8,7 seconden lang meer elektriciteit te genereren dan dat het opmaakte.

Groene energie

Dat was voor het bedrijf genoeg bewijs om te claimen dat het uiteindelijk mogelijk wordt om energiecentrales onderwater te bouwen die voor groene energie kunnen zorgen. Een dergelijke test is nooit eerder gedaan, laat staan met dergelijke positieve resultaten.

“De oceaan geeft ons ongelimiteerd koudzeewater om te koelen, en het gewicht van het water zorgt ervoor dat er voldoende druk op de put wordt uitgeoefend zodat het compact kan blijven”, zo stelt oprichter Andrew Redd aan ArsTechnica

Mogelijke twijfels

Tegelijkertijd zijn er ook twijfels over hoe haalbaar de toekomstplannen van Endurance Energy zijn. Zo meldt Roland Horne, een professor bij Standford University, dat het idee veel duurder is dan energie opwekken op land.

Daarbij zijn er angsten dat het invloed gaat hebben op de omgeving en het leven in het water. Endurance Energy heeft daarom een locatie voor de test gekozen die zo min mogelijk het zeeleven verstoort.

Meer tests volgen

Natuurlijk gaat het bedrijf door met testen. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt er een verbeterde versie van de generator getest die nog meer elektriciteit op moet kunnen wekken. Uiteindelijk moeten de kosten ook zoveel mogelijk gedrukt worden zodat een commerciële uitrol van het idee mogelijk is, al lijkt dat voor nu nog even toekomstmuziek.