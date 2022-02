Astra’s eerste NASA missie eindigt in tranen

Het tijdperk dat NASA al haar satellietlanceringen en ruimtemissies zelf uitvoerde ligt al enkele jaren achter ons. Tegenwoordig schakelt de ruimteorganisatie meer dan eens private partners in om satellieten in een baan rond de aarde te brengen en bemanningen en voorraden van en naar het ISS te transporteren. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, was het de beurt aan een nieuwe ‘leverancier’: Astra. De kleine commerciële ruimteorganisatie mocht voor het eerst een NASA payload naar de ruimte brengen. Vier kleine zogenoemde CubeSats satellieten. De missie, ELeNa41, eindigde echter na amper drie en een halve minuut met een oncontroleerbare rondtollende raket.

Probleem na tweede trap

De Astra raket is er dus niet in geslaagd zijn NASA missie te voltooien. Zowel de raket als de lading zijn verloren gegaan. Op de video hieronder kun je vanaf 3:20 zien hoe het mis gaat. Vlak nadat de tweede trap van de drietrapsraket afgestoten wordt, begint de Astra raket te oncontroleerbaar te tollen. Enkele seconden later stopt de videoverbinding.