Apple neemt Pixelmator over: dit is wat Pixelmator kan

In november schreef Pixelmator: “Pixelmator heeft een overeenkomst getekend dat het door Apple wordt overgenomen, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties. Er zullen op dit moment geen materiële wijzigingen plaatsvinden in de Pixelmator Pro-, Pixelmator voor iOS- en Photomator-apps.” Natuurlijk is ‘op dit moment’ veelzeggend: Apple zal er op den duur waarschijnlijk wel veranderingen aan toebrengen.

Wat is Pixelmator?

Wat Pixelmator is, dat kunne we wel vertellen. Het is een soort kunstzinnige variant van Photoshop die je alleen kunt gebruiken op Apple-apparaten. Het is dan ook gebouwd op de software CoreML en Metal. Het grote verschil tussen Pixelmator en Pixelmator Pro is dat Pro ook video en vectors ondersteund, dus veelzijdiger is dan Pixelmator gewoon, dat alleen in staat is om afbeeldingen te bewerken.