Amazons nieuwe supermarkt heeft geen camera’s meer

Is the future really a supermarket without a cashier? The giant Amazon company that owns the Amazon Go chain of stores that operate without a cashier It has 43 branches in 7 pilot cities, and the experience is still under study pic.twitter.com/zUijE8Geqg

Boodschappen doen met RFID

Het vorige concept, Go, had juist veel te maken met camera’s, maar dat vinden niet alle mensen fijn. Het idee dat er gekeken wordt hoe jij je boodschappen uitkiest: liever niet. Just Walk Out werkt dus anders. Geen ingewikkelde computersystemen die gelinkt zijn aan slimme camera’s meer, maar RFID. Via Radio Frequency Identification worden je aankopen aan je gelinkt en zo kun je ze automatisch afrekenen terwijl je ‘gewoon wegloopt’ (Just Walk Out he). Het systeem is getest in Seattle en Amazon is er tevreden over, want het rolt het uit naar een nieuwe plek, schrijft TheVerge.

Je zou denken dat Amazon iets doet met speciale schappen en gewicht van producten, maar nee, dit werkt veel logischer. Elk product krijgt een RFID-labeltje en je mikt in je mandje welke producten je wil meenemen. Aan het eind van de winkel moet je door een poortje lopen en dat is in staat om alle RFID-tags te scannen en de rekening voor je te maken. Dat scannen gaat volledig automatisch en snel, en het belemmert je dus niet van het doorlopen. Wel is het betalen nu achteraf, dus scant nog even je creditcard en dan ga je. In de Verenigde Staten gebruiken mensen hun creditcard als pinpas: in Nederland zou het gewoon een pinpas zijn uiteraard.