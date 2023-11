AI-echo maakt levensechte beelden van je ongeboren baby

Voor koppels die zwanger zijn is het maken van een echo in de laatste weken van de zwangerschap, ook wel de pretecho genaamd, erg populair. En hoewel de moderne echo-apparaten al heel veel meer details van het ongeboren kind laten zien dan, pakweg 29 jaar geleden toen ik met mijn vriendin een echo lieten maken van onze dochter, zijn het nog steeds geen gedetailleerde foto’s. Ingekleurde contouren lijken het.

Na de pretecho komt de AI-echo

Het Spaanse Primeros Ecos zegt nu een echo-technologie te hebben ontwikkeld die het mogelijk maakt om het echte gezicht van een ongeboren baby te laten zien. Daarvoor wordt, naast geavanceerde echo-apparatuur, gebruik gemaakt van een AI-algoritme. Het bedrijf heeft met haar vinding al de aandacht getrokken van verschillende (privé) klinieken in het buitenland, waaronder ook in België en Luxemburg. Laten we wel duidelijk zijn: het gaat hier om een commerciële toepassing, dus dit ga je, voorlopig althans, niet in de ‘standaard’ verloskundigen praktijken en ziekenhuizen tegenkomen.

Maar de resultaten zijn indrukwekkend. Uiteraard weet je pas hoe dicht de met AI-verrijkte echofoto van je baby de waarheid benadert als het kindje geboren is. Om ervoor te zorgen dat er geen al te grote afwijkingen in de AI-berekeningen ontstaan, wordt geadviseerd om deze ‘AI-echo’ niet vóór de 26e week van de zwangerschap te laten uitvoeren. De gelaatstrekken van een ongeboren kind zijn voor die tijd nog volop in ontwikkeling en veranderen daardoor voortdurend.