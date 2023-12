​Adobe draait koop van Figma terug: dit is waarom

Adobe, bekend van onder andere Photoshop en Acrobat Reader, was van plan om Figma te kopen maar ziet hier nu toch vanaf. Figma, het bedrijf achter het programma Figma, dat wereldwijd wordt gebruikt om ontwerpen te maken en te tonen, zou voor 20 miljard dollar worden overgenomen. Niet meer dus, want Adobe draait de boel toch terug.

Breaking: Adobe and Figma are no longer merging.



Update: Adobe begins development on new product called “Ligma” that is definitely not exactly like Figma. pic.twitter.com/V63PFyoHg2 — Jack Forge (@TheJackForge) December 18, 2023

Adobe koopt Figma niet Figma was nog niet officieel gekocht door Adobe, maar als het niet aan een bepaalde organisatie lag dan had het dat wel gedaan. Echter is het vooral door de EU (en het Verenigd Koninkrijk) dat de deal nu niet doorgaat. En dat is een pijnlijke. Adobe is nu verplicht om Figma een gigantisch hoog bedrag te betalen nu het zijn keutel intrekt: 1 miljard dollar maar liefst. Dat is ook voor een bedrijf als Adobe een hoog bedrag, maar het zal wel moeten. Het geeft zelf aan dat dit alles ook bepaald niet vrijwillig gebeurt: “Adobe en Figma zijn het oneens met de recente bevindingen van de toezichthouder, maar we geloven dat het in ons belang is om onafhankelijk verder te gaan. Hoewel Adobe en Figma een visie deelden om samen de toekomst van creativiteit en productiviteit te herdefiniëren, blijven we goed gepositioneerd om te profiteren van onze enorme marktkansen en missie om de wereld te veranderen door middel van gepersonaliseerde digitale ervaringen."

the real reason it took adobe 15 months to decide not to buy figma is because that's how long it took them to open up acrobat reader to check out the contract — daryl ginn (@darylginn) December 18, 2023

Populaire ontwerpapp Figma is ook in Nederland een veelgebruikte tool om bijvoorbeeld ontwerpen van hoe een app eruit komt te zien te tonen. Er zijn eigenlijk weinig bedrijven die het designproces op die manier aanpakken en dat is ongetwijfeld ook waarom Adobe er wel brood in zag: het is immers zelf de koning van de designtools, met InDesign, PhotoShop en Lightroom in zijn portefeuille. In september 2022 maakte het dan ook bekend Figma te willen kopen, maar daar heeft de politiek nu een stokje voor gestoken, En dat is juist omdat Adobe al de koning is op het gebied van design. Het zou te machtig worden en een soort monopolie creëren door deze koop te doen, meenden de waakhonden. Zo zou Adobe er onder andere voor kunnen zorgen dat de innovatie binnen Figma wordt stopgezet, potentieel mede door zijn eigen XD-applicatie (die wat weg heeft van Figma) beter te maken. Adobe zei dat dat niet zo is en dat er allerlei zaken spelen die zouden bewijzen dat dat niet zo is. Dat bewijs leveren is niet overtuigend geweest, of misschien nog wel helemaal niet gebeurd: Adobe laat de koop ontbinden. Dat terwijl het eventueel wel actie had kunnen ondernemen om het de waakhonden toch naar de zin te maken. Denk aan het afstoten van bepaalde eigendommen of designers om zo regels rondom concurrentie te respecteren. Dat is wat de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk voorstelden, maar dat lijkt Adobe niet te zien zitten.

Figma had raised $333M over the last 10 years in venture financing.



Adobe will be giving them 3x that ($1B) in cash as a breakup fee within the next 3 business days. — Tanay Jaipuria (@tanayj) December 18, 2023

Figma niet blij De EU heeft in ieder geval een taak minder: het heeft zijn antitrust-onderzoek gestaakt sinds het bekend werd dat Adobe Figma niet langer koopt. Bij Figma zijn ze er niet blij mee. Zo stelt het: "Het is niet de uitkomst waar we op gehoopt hadden. Maar ondanks de duizenden uren die we hebben besteed aan gesprekken met toezichthouders over de hele wereld over de verschillen tussen onze bedrijven, onze producten en de markten die we bedienen, zien we niet langer een weg naar wettelijke goedkeuring van de deal.” Adobe is vandaag dus iets minder machtig geworden, maar Figma is wel vrij en daarmee ook de innovatie binnen het platform. Plus, het is straks blijkbaar in ieder geval 1 miljard dollar rijker, een gigantisch bedrag, zeker voor een bedrijf dat 2022 afsloot met een omzet van 400 miljoen dollar. Bovendien is het ook wel een compliment: Figma heeft blijkbaar designgoud in handen: het is alleen jammer dat het dat nu niet direct kan omruilen tegen dollars op de bank.