Uber claimt toppositie in India’s ride-hailing markt

Uber heeft naar eigen zeggen vorig jaar 14 miljoen ritten per week gefaciliteerd in India. Daarmee legt het beslag op de toppositie in een voor ride-hailers belangrijke overzeese markt.

In een rapport dat donderdagmiddag werd gepubliceerd, zegt Uber dat het meer dan 50% van de Indiase markt beheerst en daarmee de de facto marktleider is.

In 2018 faciliteerde Uber nog slechts 11 miljoen Indiase ritten per week. Uber’s openbaring is interessant, omdat zowel Uber als de lokale rivaal Ola de neiging hadden om het aantal ritten te verzwijgen.

Mobiliteitsplatform



In een blogpost uit 2018 onthulde Ola dat hun platform “elke dag meer dan twee miljoen mensen verplaatst”. Een woordvoerder van de Indiase startup, die net als Uber door SoftBank wordt gesteund, weigerde recente cijfers te onthullen, maar gaf een verklaring af waarin ze zich identificeren als “India’s grootste mobiliteitsplatform”.

Naar eigen zeggen bedient Ola meer dan 200 miljoen klanten via een netwerk van 2,5 miljoen chauffeurs in 250 steden en dorpen in India.

Vorige maand verkocht Uber zijn Indiase voedselbedrijf Uber Eats aan lokale partij Zomato. Daar was ongeveer $ 180 miljoen mee gemoeid. Met het afstoten van Uber Eats zou Uber zich beter kunnen concentreren op kernactiviteiten, met name mobiliteit.

Uber is van plan om tegen het einde van het jaar actief te zijn in 200 steden, tegen 50 nu. De focus zal in deze kleinere steden in eerste instantie liggen op tweewielers en driewielers.

De uitbreiding van Uber in India valt samen met Ola’s plannen om internationaal uit te breiden. Vorige week zei Ola dat het op 10 februari in Londen van start zal gaan.