​PayPal koopt GoPay en betreedt daarmee de Chinese betalingsmarkt

PayPal heeft aangekondigd dat het een belang van 70% heeft geacquireerd in GoPay (Guofubao Information Technology Co). PayPal is daarmee het eerste buitenlandse betalingsplatform dat online betalingsdiensten in China mag aanbieden. De transactie werd op 30 september goedgekeurd door de People's Bank of China en is inmiddels afgerond. De voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

GoPay



GoPay heeft licenties voor zowel online als mobiele transacties en levert voornamelijk betaalservices voor e-commerce, internationale handel en toerisme. Net als PayPal stelt GoPay verkopers in staat betalingen op hun websites te accepteren. Hoewel de Chinese betalingsmarkt wordt gedomineerd door lokale spelers zoals AliPay en WeChat Pay, gelooft Paypal dat er voldoende potentieel is voor groei. De totale markt voor digitale betalingen in China wordt uitgedrukt in biljoenen, niet miljarden.

De markt voor mobiele betalingen zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 21,8%, voorspelt consultancy Frost & Sullivan. Aan de groei ligt een toenemende vraag naar e-commerce ten grondslag. Er wordt ook verdere adoptie van mobiel betalen verwacht, in 2023 zullen er naar verwachting bij een miljard Chinezen regelmatig met hun smartphone betalen.

De markt ziet ook een toename van het aantal grensoverschrijdende transacties, met name in sectoren zoals e-commerce, toerisme en onderwijs in het buitenland. In 2016 ging het om $ 6,66 biljoen.

China

Amerikaanse financiële dienstverleners hebben van oudsher moeite om China binnen te komen. Vorig jaar zei de centrale bank van China dat deze zich verder zou openstellen voor buitenlandse betaalbedrijven, maar de goedkeuringen lieten op zich wachten. In november 2018 werd American Express de eerste Amerikaanse financiële dienstverlener die toestemming kreeg om hun activiteiten te ontplooien in China. Visa en Mastercard doen ook pogingen om China binnen te komen.