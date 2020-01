Meer deals, maar minder geld voor Chinese AI-startups

Chinese startups op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) hebben de afgelopen jaren een recordaantaal financieringsdeals in de wacht gesleept, maar de totale waarde van deze investeringen is juist gedaald nu durfkapitalisten hun hand op de knip houden. Die zuinigheid heeft vooral te maken met de politieke onzekerheid omtrent de handelsoorlog tussen China en de VS.

Chinese AI-startups



Vorig jaar ging 13 procent van de wereldwijde financieringsdeals op het gebied van AI naar Chinese AI-startups, tegen 4 procent in 2014. Hun Amerikaanse tegenhangers maakten nog steeds de meeste deals wereldwijd, maar hun aandeel is de afgelopen vijf jaar gedaald, van 71 procent in 2014 tot 39 procent in 2019, volgens een rapport van CB Insights, gepubliceerd op woensdag.

Chinese AI-startups haalden in 2019 iets meer dan US $ 2,9 miljard op, vergeleken met ongeveer US $ 4,7 miljard het jaar ervoor, terwijl Amerikaanse AI-startups vorig jaar US $ 17 miljard hebben opgehaald, vergeleken met ongeveer US $ 13,3 miljard het jaar ervoor.

China wil tegen 2030 een wereldleider in kunstmatige intelligentie zijn, maar vooralsnog ontbreekt het aan aansprekende resultaten. Volgens Chris Lai, een partner bij het in Beijing gevestigde Shunwei Capital zijn er niet veel AI-toepassingen die de verbeelding te boven gaan, de meeste innovaties worden gebruikt in bewakingscamera's. Dat gebrek aan resultaat maakt investeren in AI-startups minder interessant voor durfkapitalisten.

Goed nieuws



Toch is er ook goed nieuws. De in Beijing gevestigde chip-ontwerper Horizon Robotics schaarde zich tussen de 24 AI-startups wereldwijd die als unicorn aangerekend mogen worden, oftewel particulier bedrijven met een waarde van meer dan US $ 1 miljard.

De financiering van US $ 750 miljoen die in mei werd opgehaald door het Chinese Megvii en de kapitaalinjectie van US $ 600 miljoen voor Horizons waren de tweede en derde grootste deals vorig jaar. En toch, de meeste bedrijven die meer dan US $ 100 miljoen hebben ingezameld waren Amerikaans.

