​Financiering van Chinese tech startups gehalveerd in Q4

Er wordt in China fors minder geïnvesteerd in de inheemse technologiesector. Volgens een rapport van een overheidsinstituut dat vrijdag werd gepubliceerd, gaat het om 51% minder geïnvesteerd durfkapitaal in Q4 vergeleken met een jaar eerder.



Het bevestigt de zogenaamde "capital winter" die in 2019 begon voor bedrijven en investeerders in de Chinese technologiesector. De term verwijst naar aanzienlijk minder activiteit op het gebied van fondsenwerving en investering.

Investeringen in Q4

Chinese tech startups sloten 403 financieringsrondes af en haalden in het vierde kwartaal ongeveer $ 6,8 miljard op aan kapitaal, volgens een rapport van de China Academy of Information and Communications Technology. Een jaar eerder waren dat er 564 en werd er $ 14,1 miljard opgehaald.

Meer dan de helft van het ingezamelde geld ging naar het in Shenzhen gevestigde Tenglong Holding Group, een datacenter-serviceprovider die een Series A met een waarde van 26 miljard RMB (ongeveer $ 3,7 miljard) afsloot.

Deelnemende investeerders waren Morgan Stanley Asia en China Nanshan Development Group, een projectontwikkelaar.

Chinese startups



Dat Tenglong er met het leeuwendeel van het geld vandoor ging, betekent dat de andere Chinese startups het met de kruimels moesten doen. Een dramatische situatie dus, te wijten aan een voorzichtig investeringsklimaat en matige beleggingsresultaten.

Volgens de Financial Times moesten er in 2019 ongeveer 336 startups in China hun activiteiten staken. Deze bedrijven hadden gezamenlijk RMB 17,4 miljard ($ 2,51) opgehaald bij investeerders.

Er werd in Shanghai een Nasdaq-achtige beurs opgericht in een poging om de kapitaalstroom naar de technologiesector te verbeteren. Het overgrote deel van Chinese techbedrijven kiezen echter voor een notering op een buitenlandse beurs.

