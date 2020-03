Lancering Disney+ India uitgesteld

Disney zei vrijdag dat het de lancering van zijn gelijknamige streamingdienst in India uitstelt nu het Indian Premier League (IPL) crickettoernooi is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het bedrijf, dat de streamingdienst in India lanceert via lokale streamer Hotstar, heeft geen nieuwe lanceringsdatum voor ogen, maar zegt dat de uitrol slechts “kortstondig” wordt onderbroken.

29 maart in India



Disney zei vorige maand dat Disney+ op 29 maart in India zou debuteren. Het bedrijf is eerder deze maand al begonnen met het testen van de dienst met een kleine groep abonnees. Het bedrijf annuleerde ook een persconferentie over de plannen van Disney+ in India, naar eigen zeggen vanwege besmettingsgevaar.

IPL-crickettoernooi



Het IPL-crickettoernooi, waarin in een periode van zeven tot acht weken meer dan 60 wedstrijden worden gespeeld, is jaarlijks verreweg de grootste attractie op Hotstar. Het toernooi is zo populair in India dat het Hotstar heeft geholpen verschillende streamingrecords te vestigen. Vorig jaar zei de dienst dat meer dan 25 miljoen kijkers tegelijkertijd een wedstrijd bekeken.

De on-demand service verzamelde vorig jaar meer dan 300 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en 100 miljoen dagelijkse actieve gebruikers tijdens het IPL-seizoen. Bronnen die bekend zijn met de materie meldden TechCrunch dat het aantal gebruikers van Hotstar elk jaar onder de 60 miljoen daalt zodra het crickettoernooi eindigt.

Het toernooi, dat oorspronkelijk op 29 maart zou beginnen, is uitgesteld tot 15 april.

Cruciaal

India zou cruciaal kunnen zijn voor de vijf maanden oude streamingdienst, die tot dusver in ongeveer een dozijn markten is gelanceerd en begin februari meer dan 28 miljoen abonnees had. Meer dan drie dozijn streamingdiensten, waaronder Disney's rivalen Netflix, Amazon en Apple, zijn actief in India en bieden delen hun diensten tegen gereduceerde prijzen aan.