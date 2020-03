Nu te zien via Hotstar India: Disney+

Disney+ is gearriveerd in India, weken voor de geplande lanceringsdatum. De Amerikaanse entertainmentreus werkt samen met de Indiase streamer Hotstar en heeft inmiddels Disney-titels toegevoegd aan de on-demand catalogus van Hotstar.

Bestaande service



In tegenstelling tot de meeste andere markten, zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië, lanceert Disney+ via een bestaande service. Als onderdeel van de deal met Fox vorig jaar, bezit Disney nu Star India en al hun eigendommen, waaronder Hotstar. Hotstar had op zijn hoogtepunt ongeveer 300 miljoen actieve maandelijkse gebruikers.

De dienst, gebundeld met Disney+, is momenteel zonder extra kosten beschikbaar voor bestaande Hotstar-abonnees. Zij betalen Rs 999 ($ 14) voor een jaar, hoewel er ook een premium abonnement is met een prijs van Rs 3.588 ($ 48).

Een beperkte bètaversie van de Disney+ Hotstar-app wordt momenteel getest bij een klein aantal consumenten, als voorbereiding op de volwaardige app-lancering op 29 maart.

Disney-titels



Naast de ongeveer 4.000 bestaande titels op Hotstar worden daar nu een dozijn Disney-titels aan toegevoegd, waaronder "Diary of a Future President", "Disney Family Sundays", "Disney's Fairy Tale Weddings", " Encore, 'High School Musical', 'The Mandalorian' en 'The World according to Jeff Goldblum'.

De uitrol van Disney+ Hotstar komt op een moeilijk moment voor Disney, dat felle kritiek te verwerken kreeg voor het censureren van John Oliver's show "Last Week Tonight".

De streamingdienst, de exclusieve partner voor HBO, Showtime en ABC in India, blokkeerde een recente aflevering van "Last Week Tonight" waarin er kritiek werd geleverd op de Indiase regeringspartij en haar leider, Narendra Modi. Volgens Oliver werden er ook een aantal van z’n grappen bewerkt. Het bedrijf heeft nog geen commentaar gegeven op de kwestie.

India is een belangrijke overzeese markt voor Disney+. Door de razendsnelle lancering heeft het bedrijf een significante voorsprong op rivalen Netflix, Apple TV +, Amazon Prime Video en tientallen andere services - die overigens allemaal hun prijs hebben verlaagd om klanten te winnen in India.