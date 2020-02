Japan’s grootste bank investeert meer dan $ 700 miljoen in Grab

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) investeert meer dan US $ 700 miljoen in de Zuidoost-Aziatische ride-hailer Grab, meldt Nikkei Asian Review. Daarmee krijgt de Japanse financiële dienstverlener toegang tot miljoenen Aziaten die de Grab app gebruiken voor transport en het bestellen van maaltijden.

De Japanners zijn van plan een reeks financiële diensten aan de Grab-gebruikers aan te bieden, onder andere verzekeringen en leningen. Grab, ondersteund door SoftBank Group Corp, bouwt aan een regionale super-app met een breed scala aan diensten. De startup is één van de grootste in Zuidoost-Azië, met naar schatting zo’n 166 miljoen downloads op mobiele apparaten.

$2,6 miljard aan investeringen



Grab heeft alleen al van SoftBank meer dan $ 2,6 miljard aan investeringen ontvangen, maar is op zoek naar meer kapitaal om nieuwe services te ontwikkelen.

De toetredende MUFG-topman Hironori Kamezawa leidt nu de digitale expansie van de bank.

Mitsubishi probeert z’n invloed in Zuidoost-Azië uit te breiden, voornamelijk ter compensatie voor de vertragende Japanse binnenlandse markt. Vorig jaar voltooide de geldschieter de overname van PT Bank Danamon Indonesia.

Eerder deze maand boekte MUFG voor het eerst sinds tien jaar een kwartaalverlies en de jaarlijkse winstverwachting werd omlaag bijgesteld na de Indonesische acquisitie. De winstgevendheid van leningen staat onder druk na vijf jaar van negatieve rentetarieven in Japan.

Desondanks hebben MUFG rivalen Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group vorig kwartaal een hoger rendement behaald uit het verstrekken van leningen.

Een van de grootste “unicorns”



Grab is naar schatting zo’n $ 14 miljard waard en is een van de grootste “unicorns” in Zuidoost-Azië, oftewel niet-beursgenoteerde startups met een waarde van meer dan $ 1 miljard. Grab werd in 2012 in Maleisië opgericht.

