Grab lanceert een digitale betaalkaart in de Filipijnen

De in Singapore gevestigde ride-hailer Grab heeft met behulp van Mastercard een digitale prepaidkaart gelanceerd in de Filipijnen.

De GrabPay kaart wordt gereguleerd door de centrale bank van de Filipijnen (BSP) en kan worden gebruikt om online aankopen te doen, digitale abonnementen te betalen en transacties uit te voeren, ook internationaal. Het is een uitbreiding op Grab's ecosysteem voor online merchants.

De GrabPay-kaart werd in december vorig jaar voor het eerst gelanceerd in Singapore.

Digitaal betalen

In 2018 vormden Grab en Mastercard een partnerschap om in te spelen op de toenemende acceptatie van digitaal betalen in Zuidoost-Azië.

Volgens een enquête van Mastercard zegt ongeveer 40% van de Filippijnse consumenten vaker gebruik te maken van contactloos betalen nu het coronavirus heeft toegeslagen.

Verwijzend naar gegevens van de BSP meldde dagblad Philstar dat er in totaal 8,4 miljoen transacties met een totale waarde van 43,4 miljard peso's (US $ 865 miljoen) plaatsvonden tussen 1 april en 24 april van dit jaar. Dat is significant meer dan de 6,8 miljoen transacties in de hele maand maart.

Volgens Jonny Bates, hoofd van GrabPay Philippines, vormen digitale betalingen een cruciaal onderdeel van een post-corona samenleving. Cash geld kan worden gezien als een vehikel voor besmetting.

Contactloos betalen



De Franchising and Regulatory Board (LTFRB) van de Filipijnen dringt er daarom op aan dat contactloos betalen gemeengoed wordt in de transportsector.

In 2015 begon het land de acceptatie van een cashloze maatschappij aan te moedigen. Het initiatief, dat deel uitmaakt van een bilaterale overeenkomst tussen de Filippijnse en Amerikaanse regering, heeft tot doel het land binnen 20 jaar te veranderen in een “cash-lite”-economie.