Fintech startups in Hong Kong vragen overheid om maatregelen

Fintech startups in Hong Kong lobbyen bij de overheid voor vergaande maatregelen om het investeringsklimaat in de stadstaat te verbeteren. Veel startups hebben dringend geld nodig na de uitbraak van Covid-19 en maanden van sociale onrust. Zij kunnen op het moment geen geld in R&D steken.

Fintech Association



De Fintech Association of Hong Kong vertegenwoordigt 350 startups in de financiële sector. Zij willen dat de autoriteiten het makkelijker maken voor partijen om te investeren in fintech. Investeringscriteria moeten worden versoepeld en het goedkeuringstraject dient te worden verkort van de huidige 3 á 6 maanden naar slechts 1 maand.

Zoals de meeste bedrijven in Hong Kong, bedienen de fintech startups uit Hong Kong vooral de Chinese markt. Het coronavirus heeft de Chinese economie een flinke knauw gegeven en het is nu de vraag hoe snel en in welke mate China kan herstellen.

De Fintech Association of Hong Kong hoopt ook dat de regering tijdelijk afziet van de eis dat startups elke financiering 1 op 1 moeten matchen met hun eigen kapitaal.

Blockchain-startup



Een van de getroffen bedrijven is FinFabrik, een blockchain-startup met 15 man personeel die een handelsplatform biedt voor vermogensbeheerders en hun investeerders. Zij moeten dit jaar met tot wel 40 procent kosten besparen, voornamelijk op de loonlijst.

Het bedrijf had eerder een contract gewonnen om blockchain-oplossingen te leveren aan een provinciale overheid in China, maar nu alle projecten worden uitgesteld ziet het bedrijf hun personeel vertrekken naar andere bedrijven.

Victor Lang, mede-oprichter en CFO bij Gini, die een mobiele app waarmee gebruikers hun uitgaven kunnen bijhouden, meent dat soepelere financieringscriteria startups in staat stelt om zich te concentreren op R&D nu de markt in het slop zit.

"Door nu te investeren in R&D kunnen we ons in een betere uitgangspositie manoeuvreren ter voorbereiding op het aantrekken van de markt later dit jaar”, zei hij.

[Fotocredits © Visual Generation - Adobe Stock]