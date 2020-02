Chinese shopping apps verkopen steeds meer tweedehands artikelen

Chinese consumenten kopen in toenemende mate tweedehands goederen, van elektronica tot "licht gebruikte" lippenstift. Deze trend wordt weerspiegeld in de stijgende “re-commerce markt”, die volgens MobData in 2020 naar verwachting ongeveer $ 178 miljard waard zal zijn, een stijging van 70% vergeleken met 2018.

Re-commerce



De re-commerce markt wordt gedomineerd door Alibaba en Tencent. Alibaba’s Idle Fish (Xianyu), een spin-off van Taobao, is verreweg de grootste, terwijl Zhuanzhaun van Tencent op enige afstand de tweede plek bezet. Volgens Getui en het China Internet Network Information Center waren er in augustus 2019 ongeveer 99 miljoen gebruikers van op re-commerce gerichte apps. Het merendeel van deze gebruikers is jonger dan 34 en woont in de grote Chinese steden.

De toenemende populariteit van re-commerce is gestoeld op de groeiende vraag van klanten naar productvariatie, duurzaamheid en betaalbaarheid: consumenten willen de nieuwste kledingtrends volgen, maar worden beperkt door hun budget. Met de populariteit van re-commerceplatforms, zoals Idle Fish en Zhuanzhuan, hebben consumenten meer mogelijkheden om tweedehands goederen te kopen en door te verkopen.

Meer verkoop van gebruikte goederen kan leiden tot een terugnemende vraag naar nieuwe goederen. Consumenten worden kritischer over de relatieve voordelen van nieuw versus gebruikt. De volle mep betalen voor gloednieuwe artikelen is er dan niet meer bij.

Kans voor merken?

Aan de andere kant zijn er ook mogelijkheden voor merken, door bijvoorbeeld klanten aan te moedigen hun kledingkasten vaker te updaten door oude kleding te verkopen. Bij luxemerk Stella McCartney krijgen klanten een tegoedbon van $ 100 als zij hun reeds gedragen kleding te koop aanbieden aan derden.

[Fotocredits © Richard Johnson - Adobe Stock]