Chinese markt voor cloudinfrastructuur $ 3,3 miljard waard in Q4 2019

Onderzoeksbureau Canalys meldt dat de Chinese markt voor cloudinfrastructuur in het laatste kwartaal van 2019 met 66,9% groeide tot $ 3,3 miljard. Kritische kanttekening: dit was voordat COVID-19 het land trof. China is de op één na grootste markt voor cloudinfrastructuur ter wereld, met een marktaandeel van 10,8%.

Alibaba



Alibaba loopt voorop in China, met een marktaandeel van meer dan 46%. Alibaba domineert de Chinese markt vrijwel op dezelfde manier als Amazon dat doet in de Verenigde Staten met AWS.

Tencent stond op de tweede plaats met 18%, vergelijkbaar met Microsoft Azure in de Verenigde Staten. Baidu AI Cloud staat op de derde stek met 8,8% marktaandeel, ongeveer het equivalent van Google’s marktaandeel qua cloudinfra in de VS.

Matthew Ball, analist bij Canalys, zegt dat de cijfers van het vierde kwartaal dateren van vóór de COVID-19-crisis in China. De groeimotoren voor het vierde kwartaal 2019 waren volgens hem de aanhoudende vraag naar on-demand computing nu private en publieke organisaties digitale transformatieprojecten starten en platforms en applicaties bouwen om nieuwe diensten te ontwikkelen.

Gamestudio’s zijn grote cloudklanten, net als de gezondheidszorg, de financiële wereld en de transportsector. Hij wees ook op de groei van gezichtsherkenningstechnologie als reden voor de forse Chinese groei.

Voor volgend jaar ziet Ball nog steeds groei, ondanks de impact van COVID-19 in Q1 2020. "Naast de voortzetting van digitale projecten zodra het bedrijfsleven de draad weer oppakt, verwachten we dat veel bedrijven die gratis clouddiensten zijn gaan gebruiken tijdens de crisis daar nu voor gaan betalen", zei hij. Veel Chinese cloudbedrijven boden hun services gratis aan tijdens de crisis.

"Het algemene resultaat van de huidige gebeurtenissen zal zijn dat bedrijven maatregelen gaan nemen om continuïteit te waarborgen mocht er zich weer een pandemie voordoen", zei hij.

[Fotocredits © Tierney - Adobe Stock]