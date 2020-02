Chinese AI-specialist Megvii ziet IPO in Hong Kong mislukken door coronavirus

Het Chinese bedrijf voor kunstmatige intelligentie Megvii Technology heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor een beursintroductie van US $500 miljoen in Hong Kong nadat de oorspronkelijke aanvraag op dinsdag kwam te vervallen. Volgens Megvii is de mislukte IPO te wijten aan de coronavirus-epidemie.

Volgens de regels van de Hong Kong Stock Exchange had Megvii sinds het indienen van de aanvraag op 25 augustus zes maanden de tijd om de aanvraag te voltooien. Dit mislukte omdat cruciale financiële gegevens niet werden aangeleverd.

Als Megvii binnen drie maanden een nieuwe aanvraag indient wordt dit gezien als een uitbreiding op de originele aanvraag, maar laat men deze deadline verstrijken dan dient men opnieuw te beginnen.

IPO in Hong Kong

De IPO was al goedgekeurd in Hong Kong, maar Megvii slaagde er niet in bepaalde financiële gegevens in te dienen vanwege verstoringen veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus in China.

Megvii weigerde commentaar te geven, maar insiders verwachten dat de beursgang zal worden hervat nadat het bedrijf haar financiële jaarrapportage voor 2019 indient.

Het bedrijf heeft de ambitie om het eerste Chinese AI-bedrijf te worden dat een beursgang maakt. Afgelopen oktober kregen die ambities een knauw toen de Amerikaanse regering Megvii op een zwarte lijst plaatste. Destijds reageerde Megvii strijdvaardig, daarbij wél toegevend dat de Amerikaanse maatregel hun IPO-plannen kon verstoren.

Megvii werd geboycot door Washington wegens vermeende mensenrechtenschendingen op overwegend islamitische minderheden in de provincie Xinjiang. Megvii levert naar verluidt de apparatuur en technologie voor massasurveillance.

Het bedrijf haalde vorig jaar US $ 750 miljoen op, wat neerkomt op een waardering van meer dan US $ 4 miljard.

