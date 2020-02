China’s 5G-uitrol sterk vertraagd door Covid-19 virus

Overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen, vertragen de geplande uitrol van 5G in China. Een domper voor de Chinese machthebbers, die met 5G een technologische voorsprong willen opbouwen op de rest van de wereld.

5G-projecten



Aanbestedingsrondes voor zes grote 5G-projecten werden al uitgesteld, zo blijkt uit overheidsgegevens. Ze omvatten een industrieel internetproject in de provincie Guangdong, een medisch project in de provincie Jiangxi en een politie-gerelateerd project in de provincie Gansu.

Twee belangrijke leveranciers van cruciale glasvezelkabels hebben hun hoofdkantoor én belangrijke productiefaciliteiten in de stad Wuhan, het epicentrum van een uitbraak die nog steeds niet onder controle is.

Naast een veel snellere internetverbinding, faciliteert 5G de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, van zelfrijdende auto's tot sterk geautomatiseerde fabrieken.

Nationale prioriteit

China heeft van 5G een nationale prioriteit gemaakt, met als doel een voorsprong op te bouwen op andere landen. Vorig jaar drong het er bij telco's op aan de implementatie te versnellen.

Zelfs na de uitbraak van Covid-19 zei president Xi Jinping dat 5G-investeringen mogelijk kunnen helpen om de recente daling van consumentenuitgaven te compenseren.

Maar net als andere bedrijven in China kampen telecombedrijven en netwerkoperators met een nijpend tekort aan personeel en logistieke problemen als gevolg van draconische quarantaine-maatregelen.

Een leidinggevende bij Huawei Technologies Co Ltd, 's werelds grootste leverancier van netwerkapparatuur, zei deze week dat het bedrijf voldoende voorraden heeft om drie tot zes maanden te overbruggen. Andere Chinese bedrijven melden dat hun productie vertraging heeft opgelopen.

In de meeste landen is de implementatie van 5G nog niet begonnen of bevindt deze zich nog in een zeer vroeg stadium. Netwerkexploitanten gaan voorzichtig te werk door de hoge kosten en een gebrek aan winstpotentieel op korte termijn.

