Uitrol van 5G in China vertraagd door coronavirus

De ambitie van China om een 5G-pionier te worden heeft averij opgelopen nu het land kampt met de uitbraak van het COVID-19 virus. Volgens een rapport van de Chinese krant de Economic Observer heeft China Mobile toegegeven dat het moeite heeft om de benodigde basisstations te installeren. Veel eigenaren van onroerend goed laten de monteurs niet binnen om de basisstations te plaatsen uit angst voor verdere verspreiding van het virus.

5G in 50 Chinese steden



China Mobile vormt samen met China Unicom en China Telecom de groep telco's die afgelopen november 5G-dataplannen introduceerden in 50 Chinese steden. Zij plaatsen ook de benodigde 5G-infrastructuur in het gehele land.

China zal naar verwachting als eerste massaal 5G omarmen. Rond 2025 zouden er naar schatting zo’n 600 miljoen Chinezen gebruik van maken. De volgende generatie draadloze technologie is een prioriteit in de wedloop met de VS voor dominantie op het gebied van fabrieksautomatisering, robotica en het autonome rijden.

Coronavirus

Eind vorig jaar stond de teller op 130.000 geïnstalleerde basisstations, waaronder 11.000 stuks in Beijing. Dit jaar moeten er naar schatting 400.000 bijkomen. Of dat gaat lukken is zeer de vraag. De uitbraak van het Coronavirus heeft de toeleveringsketens ontregeld, nu bepaalde fabrieken tijdelijk zijn gesloten op bevel van de Chinese machthebbers.

Op de lange termijn zien analisten echter ook voordelen. Zelfquarantaine en thuiswerken hebben sinds de uitbraak een vlucht genomen, en zo ook de digital transformatie van Chinese bedrijven. Snel mobiel internet is een cruciaal onderdeel van deze transformatie.

[Fotocredits © metamorworks - Adobe Stock]