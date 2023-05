Niostem: een niet-invasieve draagbare oplossing voor mensen met haarverlies

Haaruitval is een veel voorkomend probleem dat miljoenen mensen over de hele wereld treft. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder genetica, stress en medische aandoeningen. Hoewel er een aantal behandelingsmogelijkheden zijn, zijn deze vaak invasief, erg duur of hebben nare bijwerkingen. Sommige werken ook niet.

Wearable



De start-up niostem, gevestigd in de Brightlands Campus in Limburg, streeft dit probleem op te lossen. De niostem wearable is een niet-invasief, draagbaar apparaat die de stamcellen van de haarfollikel reactiveert via bio-elektrische stimulatie. Dit stimuleert de natuurlijke haargroei en stopt haaruitval. Deze innovatieve technologie richt zich op het opnieuw wekken van de slapende haarstamcellen en pakt daarmee het kernprobleem aan van de meest voorkomende kaalheid bij mannen, ook wel alopecia androgenetica genoemd. Dit medisch apparaat kan de haarstamcellen terug over laten gaan naar de progenitor fase, waardoor het haar weer gaat groeien en op cellulair niveau effectief weer op gang komt, met als resultaat dat er dikker en meer haar groeit.

Aangezien de elektrische pulsen ongelooflijk zacht zijn en niet dieper doordringen dan de buitenste lagen van de hoofdhuid, veroorzaakt niostem geen onaangename bijwerkingen. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van andere kaalheids behandelingen zoals medicijnen tegen haaruitval, waarvan mogelijke risico's seksuele disfunctie, depressie en angst zijn.

Onderzoek

In tegenstelling tot andere haarverlies bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van shampoos en cosmetica, begon de reis van niostem met huidkankeronderzoek aan het top onderzoeksinstituut van Duitsland, het Max-Planck Instituut. De oprichter, Dr. Carlos Chacón, ontwikkelde organoïde-achtige modellen om het ontstaan van kanker beter te begrijpen, waardoor hij in aanraking kwam met haarfollikel stamcellen (HFSC's) en hun fundamentele rol in de regeneratie van huid en haar. Zijn onderzoek heeft veelbelovende resultaten opgeleverd in een proefstudie. Hij vond dat cel regeneratie een natuurlijke manier is om haargroei te stimuleren. De gebruikers zagen indrukwekkende resultaten, met een duidelijke stop in haaruitval in 3 maanden en gezonde haargroei in slechts 6 maanden. Dit kwam gepaard met een respectievelijk gemiddelde toename van 19,3% en 9% in haardichtheid en haardikte.

Praktisch design

De slimme niostem wearable is praktisch ontworpen en kan erg gemakkelijk thuis worden gebruikt. Het apparaat is zelfs ideaal voor mensen met een hectisch of onregelmatig leven. Het apparaat moet slechts 30 minuten per dag op het hoofd gedragen worden. De wearable gaat gepaard met een multifunctionele app die je helpt het apparaat perfect op uw kruin te plaatsen - in realtime en met live feedback over de status van de elektrode verbinding met de huid. De app meldt ook wanneer de sessie voorbij is.