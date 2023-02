Waarom een smartwatch niet goed werkt met tattoos

Je hebt een sleeve, of een schattige tattoo rondom je pols: heel erg tof, maar niet altijd even praktisch. Zo werken veel tatoeages niet in combinatie met een wearable. Het is niet een heel bekend probleem, maar wel handig om te weten voor als jij plannen hebt om ofwel een tattoo te nemen op die plek, ofwel een wearable te kopen. Dit is hoe dat precies zit en welke opties je hebt.

Apple Watch

Apple Watch is waarschijnlijk de meest beruchte wearable in combinatie met tattoos, maar dat komt ook omdat die sowieso een van de meest populaire wearables representeert. Draag je een Apple Watch, op een tattoo, dan kun je er van op aan dat je horloge geen idee heeft dat je het draagt. Dat komt omdat je tattoo-inkt in je huid hebt en het apparaat afhankelijk is van PPG-sensoren. Met andere woorden: foto-elektrische plethysmografische sensoren die licht op je huid schijnen en op die manier bijvoorbeeld kijken of je bloedvolume verandert: informatie die het gebruikt om je van informatie over je lijf te voorzien.

Je kunt je voorstellen dat wanneer dat licht op zwarte of andere tattoo-inkt schijnt, er een ander effect ontstaat. Het horloge denkt dan namelijk dat je het helemaal niet draagt, wat overigens niet altijd alleen een probleem is van getatoeëerde mensen: ook mensen met een heel zwarte huid lopen tegen dit probleem aan. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om je wearable dan op je pols te dragen, mocht die tattoovrij zijn, of te kiezen voor een arm die niet van eeuwige inkt is voorzien, maar die keuze heb je niet altijd.