Het Razer Green Fund is er voor duurzame startups

Razer, het toonaangevende lifestylemerk voor gamers, heeft het Razer Green Fund opgericht ter waarde van 50 miljoen dollar. De eerste investering is al gedaan in The Nurturing Co. Pte. Ltd. (The Nurturing Co), een prijswinnende duurzame startup. Dit bedrijf is vooral bekend vanwege de productie van BAMBOOLOO, toiletpapier en verzorgingsproducten van bamboe.

#GoGreenWithRazer-initiatief



In maart 2021 kwam Razer met een 10-jarig duurzaamheidsplan als onderdeel van zijn #GoGreenWithRazer-initiatief. Dit plan beschrijft vier belangrijke pijlers waarmee Razer zich inzet voor het behoud van de natuur en de bescherming van het milieu. Het bedrijf wil in 2025 100% hernieuwbare energie gebruiken en voor 2030 100% koolstofneutraal zijn. Binnen dit 10-jarenplan kondigde Razer ook meerdere initiatieven aan onder de Green Community-vlag.

Het doel hiervan is om gamers wereldwijd te informeren en aan te sporen om bij te dragen aan duurzame doelen. Zo is er de Sneki Snek-campagne in samenwerking met Conservation International ter bescherming van één miljoen bomen. Maar ook de Kanagawa Wave-kledinglijn in beperkte oplage, gemaakt van gerecycled, uit zee gevist plastic.

Duurzame startups

Ter gelegenheid van Earth Day en in lijn met Razers 10-jarige duurzaamheidsplan heeft Razer een bedrag van 50 miljoen dollar opzijgezet. Hiermee wil het bedrijf startups op het gebied van milieu en duurzaamheid ondersteunen en in hen investeren. Het Razer Green Fund zal worden beheerd door zVentures, Razers corporate ventures-tak. Het wordt een integraal onderdeel van Razers strategische investeringsactiviteiten.

Onder de noemer Green Investments zal het Razer Green Fund zich richten op het stimuleren van een ‘groene mindset’ binnen Razers community van jongeren, millennials en generatie Z via strategische investeringen. Deze investeringen zijn gericht op duurzame bedrijven, met een focus op hernieuwbare energie, koolstof en plastic management. Met behulp van het Razer Green Fund kunnen startups innovatieve technologie blijven leveren met het oog op de wereld van toekomstige generaties.