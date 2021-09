Deze sensor geeft ontwikkeling van voetballer een boost.

De JOGO sensoren, zoals deze heten, zijn nu nu uit op Kickstarter. De Nederlandse startup staat op het punt om talentontwikkeling in het voetbal transformeren. Via de step into the future campagne kunnen backers de slimme sensoren verkrijgen, die het mogelijk maken voor jeugdspelers om te trainen als profs - door middel van een breed scala aan betrouwbare gegevens om het niveau van spelers een boost te geven.

Deze innovatieve gebruiksvriendelijke sensor plaats je in de binnenzool van je schoen en meet meer dan 200 datapunten , 1000 keer per seconde. Hierdoor wordt allerlei informatie gezien van de speler wat inzicht geeft in de ontwikkelingscurve en verbeteringsbehoefte van een voetballer.

Step into the future campagne



Toepasselijker dan een campagne van JOGO op Kickstarter kan haast niet. De sensoren van JOGO doe je in de binnenzolen van je schoenen waardoor het letterlijk een "step into the future" wordt. "De gebruiksvriendelijke in-zool sensoren maken het mogelijk om op baanbrekende niveaus allerlei gegevens van spelers in te zien: sprintsnelheid, acceleratie, deceleratie, tweebenigheid, balbezit, schotkracht en nog veel meer," legt David Dwinger, CEO en oprichter van JOGO uit. "Dit draagt bij aan en gedetailleerder inzicht in de ontwikkelingscurve en verbeteringsbehoeften van een speler, de sleutel tot een succesvolle toekomst. Ons doel is om jeugdspelers de juiste tools te geven."

Goedgekeurd door de FIFA

De waterdichte en frictieloze sensoren meten meer dan 200 datapunten, 1000 keer per seconde, en kunnen gebruikt worden in alle weersomstandigheden, tijdens trainingen en wedstrijden. JOGO sensoren hebben daarmee unieke feature, het is de enige ‘wearable’ die voldoet aan de FIFA regels voor het gebruik van technologie tijdens wedstrijden. "Na een jaar ontwikkelen van de JOGO-sensoren tot een robuust, gebruiksvriendelijk product, zijn we klaar om ze met de wereld te delen!", vervolgt Dwinger. "Kickstarter is een uitstekende manier om onze sensoren en algehele missie onder de aandacht te brengen van de voetbalgemeenschap en hen te laten helpen dit geweldige product samen met ons te voeden."



Kloof dichten met data

Vanaf de eerste dag heeft JOGO de missie om de kloof tussen prof- en amateurvoetbal te dichten door objectieve gegevens toe te voegen aan de mix via het zelf ontwikkelde talentontwikkelingsplatform. Met de introductie van de geavanceerde JOGO-sensoren wordt die kloof nog kleiner. De sensoren maken een nog gedetailleerdere tracking, analyse en verbetering van het spel van elke speler mogelijk.



Door de de sensoren via Bluetooth aan de JOGO-app te koppelen, geeft de slimme app gebruikers, clubs en trainers diepgaande gegevens en waardevolle inzichten in de vooruitgang van een speler. De JOGO app maakt gebruik van een AI data engine om prestaties tijdens trainingen en wedstrijden te analyseren, te evalueren en te vertalen naar op maat gemaakte verbetersuggesties. Individuele spelersresultaten kunnen worden vergeleken met benchmarkstatistieken voor verschillende leeftijdscategorieën, posities, teams en andere spelers. Clubs en coaches kunnen deze tool gebruiken om persoonlijke groei te maximaliseren en SMART-doelen te stellen op basis van wereldwijde normen.

Directe marktbenadering

De behoefte aan financiering is niet de drijfveer voor de Step into the future-campagne. Het gaat erom de product-markt geschikt te maken over de grenzen heen - te beginnen met de Amerikaanse markt, een belangrijke markt voor elke tech startup die in de lift zit. "We weten dat we een winnend product hebben waar mensen bereid zijn voor te betalen", zegt Laura Du Ry, Head of Marketing van JOGO en ex-profvoetballer (Ajax, Nederlands elftal). "Door onze sensoren naar Kickstarter te brengen, rechtstreeks naar de consument van wie de meesten VS-gebonden zijn, willen we dat bewijzen."In dat licht zijn de vooruitzichten goed. De onlangs gelanceerde promovideo voor de Step into the future-campagne is zeer goed ontvangen. "We hebben veel positieve reacties ontvangen, en niet alleen binnen de sportwereld. Het laat zien dat we op de goede weg zijn om de toekomst van het voetbal te transformeren en te revolutioneren."