Zo zit het met locatie delen op Instagram

Locatie op Instagram

Hier waren enkele zorgen over die volledig viral zijn gegaan, waarop Instagram een statement moest uitbrengen over wat het precies doet met die nauwkeurige locatie. Het is opmerkelijk dat dit nodig is, want de beweringen gingen vooral los op de grote concurrent TikTok. Hier werd beweerd dat je kon achterhalen wat de locatie van een bepaalde Instagram-gebruiker is. Dit zou bijvoorbeeld stalkers en criminelen vrij spel geven.

Gelukkig blijkt nu dat die locatie niet wordt prijsgegeven, wat waarschijnlijk ook bepaalde influencers enorm gerust moet stellen. Die waren bang dat hun hele hebben en houden op straat kwamen te liggen. Het is overigens niet per se een instelling waar Instagram zelf iets mee te maken heeft, het is in de besturingssystemen van Apple en Android. Hiermee krijg je meer controle over welk apps je nauwkeurige locatie mogen zien, een instelling die overigens al sinds 2020 binnen Apple-gadgets bestaat.