Wondere webvondsten van de week: Spider-Man 2 en een viral valies

De hele week komen er geweldige dingen voorbij op het internet. Het is onmogelijk om alles te zien, maar we nemen nu even een momentje om in ieder geval een klein beetje van die schat te bekijken die social media en het internet in het algemeen zijn. Dit zijn wat mooie vondsten die we tegenkwamen in onze tijd online deze week.

Virale valies Het is geen nieuwe video, maar hij zingt weer enorm rond op de socials: de heftige beelden van wat een beetje onhandigheid op een roltrap kan veroorzaken. De gigantische snelheid waarmee de koffer naar beneden zeilt laat zien dat hij erg zwaar moet zijn, en dat zorgt ervoor dat een andere bezoeker van het pand zo onderuit wordt gekegeld met een flinke smakker tot gevolg. Een viral video die hopelijk mensen wat bewuster maakt van de anderen om zich heen, want met een beetje meer zorg en minder stress was dit niet gebeurd.

You go through the rest of your life masking for covid, get killed in a game of suitcase bowling on the escalator. Ironic. pic.twitter.com/W9SS3RQ0ub — Richard Hanania (@RichardHanania) September 4, 2022

Een hele kas voor jezelf Op Airbnb staat een huis waarvan je zou denken dat je het moet delen, maar nee: dit is een kas die je helemaal voor jezelf hebt. Heel tof voor gezinnen of een vriendengroepje om heen te gaan. Je moet ervoor naar Zweden en geheel volgens de Zweedse filosofie is dit huis helemaal off-grid. Echt even weg zijn, en dat lijkt in deze bijzondere kas geen straf. Oh ja, en hebben we al verteld dat je uitzicht hebt op het Vanernmeer?

This green wood A-Frame house is encased between two walls of glass and loaded with energy efficient systems for heat and water reuse.

The Naturvillan Atri Villa at https://t.co/Nz31ogT4Lh#greenliving #atrivilla #aframehouse #realestate #energyefficient #sustainabledesign pic.twitter.com/zpEGLDDpny — laura l. sweet (@lauralsweet) February 16, 2023

Ik ben je b*tch niet Deel II Ook volledig viraal deze week, dat is de commercial van Gig. De makers van een drankje lieten zich zwaar inspireren door de makers van een ander drankje: koffie. Douwe Egberts maakte vele jaren geleden een geweldige reclame met twee oudere dames die straattaal gebruiken. De nieuwere versie wordt niet evenzeer gewaardeerd, maar alsnog is het best het bekijken waard. Eerst de oude, dan de nieuwe:

Wordt een leuke dag op de juridische afdeling van Douwe Egberts. pic.twitter.com/tWJRMyzn5O — Daan Jongen (@Daanjongen) September 14, 2023

Gamers gehyped voor Marvel's Spider-Man 2 Deze week was er een State of Play van PlayStation en daarin werd duidelijk dat de hype voor Marvel's Spider-Man 2 groot is. Het spel ziet er ook wel heel erg goed uit en het feit dat je zowel Miles Morales als Peter Parker kunt besturen en dus eigenlijk een soort van twee games in een speelt is geweldig. Tel daar ook nog bij op dat je tientallen verschillende outfits kunt verzamelen om de Spideys er nog beter uit te laten zien, en oh ja, de geweldig nagebouwde wijken van New York die er allemaal bijkomen, en ja, je begrijpt waarom de hype real is: