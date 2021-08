​We Rickrollen wat af: Never Gonna Give You Up 1 miljard views

Je hoeft de zin ‘ Never Gonna Give You Up ’ maar te lezen en je hoort Rick Astley’s het al zingen. Het nummer was al een grote hit toen hij in 1987 uitkwam, maar eigenlijk komt het echte succes 34 jaar later: het nummer heeft 1 miljard views op YouTube. Dat komt niet zozeer omdat het nummer veel fans heeft door het muzikale arrangement: het wordt vaak gebruikt als grapje op het internet dat ook wel Rickrollen wordt genoemd.

Rickrollen

Rickrollen is ongeveer hetzelfde als je vingers bij elkaar houden en deze uit je zak halen, met als doel om iemand te laten kijken. Het zijn flauwe grapjes die sommige vriendengroepen al jaren bezighouden. Rickroll is hiervan het internet-equivalent. Het doel is om te zorgen dat iemand op een linkje klikt en die nieuwsgierigheid te ‘straffen’ of eigenlijk uit te lachen door het linkje naar het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley te laten gaan. Dat gebeurt zo vaak, dat het nummer nu 1 miljard views heeft op YouTube.

Rick Astley zelf heeft ook gereageerd op het nieuws: “Geweldig, gestoord, wondelijk!” Hij voelt zich een enorme geluksvogel dat zijn heerlijk foute nummer uit de 80’s nog altijd wordt gevonden. Het is trouwens geen record, want er zijn nummers die meer dan 7 miljard views hebben, zoals Despacito van Luis Fonsi, of 5 miljard: Shape of You van Ed Sheeran. Wel is het bijzonder dat het een nummer lukt dat is gemaakt ver voordat YouTube of überhaupt het internet bestond. Iemand heeft er zelfs een 4K-remaster van gemaakt waarin je nog beter kunt zien wat voor soepele knietjes Astley in die tijd had.