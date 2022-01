​Wat is Linktree en hoe gebruik je het?

Tegenwoordig kun je linkjes kwijt in Instagram-Stories, maar wat als je je hele portfolio wil laten zien via je Instagram ? Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van Linktree. Dit is een website waarop je linkjes kunt plaatsen naar pagina’s op het internet die over jou gaan. Linktree is veel in het nieuws omdat het sekswerkers weerde, maar dit heeft het inmiddels weer teruggedraad. Toch is Linktree zeker niet alleen voor sekswerkers. Dit is wat Linktree inhoudt en wat je ermee kunt.

Link in bio

‘Link in bio’ is een bekend ‘gezegde’ op Instagram, omdat het voorheen niet mogelijk was om linkjes in je verhaal te zetten. Nog steeds is het niet overal mogelijk, maar je kan wel stickers aanmaken met een linkje in de Stories. Ook op andere social media is het niet altijd makkelijk om jezelf goed te laten zien, maar daarvoor is Linktree. Het is een mogelijkheid om zonder dat je zelf een website hebt toch een soort homepage te maken met allerlei linkjes naar je social media-accounts, artikelen over jou, enzovoort.

Zeker als je maar één linkje mag gebruiken in je profiel op social media, dan is Linktree een uitkomst: het is immers een verzameling linkjes bij elkaar. Handig als je wil laten zien waar je zoals over hebt geschreven, of door welke sites je bent geïnterviewd, maar ook als je nog nooit bent geïnterviewd of helemaal niet schrijft, dan kun je op Linktree linkjes kwijt naar bijvoorbeeld je andere social media.