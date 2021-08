Virtual Summit: Social Media ROI

Van 24 tot 26 augustus organiseert Falcon.io een nieuwe virtuele summit, en wel eentje die volledig in het teken staan van Social Media ROI.



Meten wat ertoe doet



ROI. Een klein acroniem dat zelfs de beste social media marketeers nog de nodige stress kan bezorgen. Als dit een gevoelige snaar raakt, bewaar dan deze data even goed. In 3 dagen neemt een team van experts en keynote speakers je mee naar de wondere wereld van Social Media ROI. En leer je alles over de waarde van jouw sociale media inzet, hoe je de resultaten juist kan beoordelen, en waarom dat belangrijk is om ook de prestaties te kunnen verbeteren.

Het programma

Je kiest zelf welke sessies je wilt bijwonen, tenzij je natuurljk niks wilt missen, die keuze is aan jou. De tijden worden allemaal weergegeven in Eastern Time (ET). En hoewel het belangrijkste onderwerp ROI is, komt elke dag een bepaald thema aan bod:

Dag 1: Building Foundations for ROI Measurement

Dag 2: Measuring & Reporting in Action

Dag 3: Driving Results & Showing Impact

Aanmelden

Bekijk hier de agenda per dag of kies ervoor om jezelf gelijk aan te melden. Lukt het niet om het event live bij te wonen, dat is geen probleem, je krijgt na afloop alle opnames en slides toegestuurd.

Timings: 24-26 augustus, iedere dag vanaf 10 AM ET (16.00 uur in Nederland.)