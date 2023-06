Twitter oprichter Jack Dorsey doet boekje open over India

Je vraagt je soms echt af wat iemand als Jack Dorsey bezielt om na jaren, terwijl hij zelf al helemaal niets meer met het bedrijf dat hij mede oprichtte te maken heeft, ineens weer de spotlights te zoeken. Missen ze het gebrek aan aandacht? Wie het weet mag het zeggen.

In het geval van Dorsey betreft het uitspraken die hij deze week de wereld in slingert over de druk die sommige overheden op Twitter uitoefende om ‘tegenstanders’ en ‘anders denkenden’ de mond – of in ieder geval hun Twitter feed – te snoeren.

Indiase overheid dreigde Twitter af te sluiten

Dorsey deed zijn uitspraken tijdens een YouTube interview met Breaking Points. Daarin vertelt hij over een situatie die zich in 2021 voorgedaan zou hebben in India. Daar werd Twitter bevolen om honderden accounts van voorstanders van de boerenprotesten in dat land te blokkeren. Ook moest de zichtbaarheid van bepaalde hashtags beperkt worden.

Toen Twitter aangaf dat het niet aan deze vorm van censuur wilde meewerken, dreigde de lokale overheid het platform helemaal te blokkeren en medewerkers lastig te vallen. Dat laatste zou volgens Dorsey ook daadwerkelijk gebeurd zijn. Hij vertelt over verschillende medewerkers van Twitter bij wie huiszoekingen zijn geweest. Daarnaast kregen de kantoren van Twitter enkele keren bezoek van een speciale eenheid van de Politie in New Delhi. Hieronder kun je het hele interview bekijken.