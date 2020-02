​​Tieners houden algoritme Instagram voor de gek

Waarschijnlijk zijn het de best bewaarde geheimen van deze tijd: algoritmes. Hoe werken ze? Hoe kunnen we ze positief beïnvloeden? SEO-medewerkers hebben er een dagtaak aan. Op Instagram speelt dit vraagstuk ook, al hebben tieners inmiddels door hoe ze zo’n algoritme voor het lapje kunnen houden. Cnet beschrijft hoe jonge mensen het Instagram moeilijk maken.



Explore in Instagram

Het draait allemaal om de ‘Explore’-tab in Instagram. Onder deze sectie krijg je Instagram-posts gebaseerd op jouw interesses. Die interesses weet Instagram niet door wie je volgt: het weet het door algoritmes te gebruiken die je online activiteit registreren. De 17-jarige Samantha Mosley vond het maar vreemd en heeft met haar klas iets bedacht om dat algoritme in verwarring te brengen.

Zo kreeg Samantha in eerste instantie foto’s te zien van Kobe Bryant, bij een fresh ineens kookgidsen en na een volgende refresh dieren. Mosley wist zeker dat ze met haar Instagram-account nooit naar dieren had gekeken. De reden dat ze toch steeds iets anders te zien kreeg, is omdat ze samen met haar klas had bedacht om een groepsaccount te maken. Op die manier konden ze weliswaar hun digitale voetafdruk niet doen verdwijnen, ze konden er wel voor zorgen dat het voor het instagram-algoritme een verwarrende hoop informatie werd.

Zo beïnvloed je het algoritme van Instagram

Wil je Instagram net zo verwarren, dan is het enige wat je hoeft te doen meerdere accounts aan te maken. Eentje bijvoorbeeld voor je hobby en eentje voor celebrities. Geef iemand die je kent en kunt vertrouwen toegang tot je accounts. Laat dan je wachtwoord resetten en stuur de link om een nieuw wachtwoord in te stellen naar je vriend. Die logt vervolgens op een ander toestel in. De sessie stopt echter niet, waardoor jij en je vriend allebei een sessie hebben in hetzelfde account. Laat je vriend vervolgens een foto plaatsen en Instagram neemt de metadata van dat nieuwe toestel.

Herhaal dit met zoveel mogelijk mensen en Instagram raakt compleet in de war. Het is volgens Facebook, de eigenaar van Instagram, niet tegen de regels. Echter komt deze methode om het algoritme in de war te maken uiteraard wel met een prijs: je moet er een stukje van je privacy voor opgeven. Ook kun je je afvragen waarom je al deze moeite zou doen, maar als je graag op social media aanwezig wil zijn zonder dat alles van je wordt bijgehouden, dan is dit wel een goede optie. Al wordt natuurlijk alsnog alles van je bijgehouden, je gebruikt het zelf op een vreemde manier van verschillende locaties en toestellen.

Websites weten alles

Het experiment van deze tieners legt wel weer bloot waarvoor we soms onze koppen in het zand steken: websites tracken alles wat je doet en schromen vaak niet om dit met andere websites of marketingbureaus te delen. Zeker jongeren zouden hier meer over moeten leren, omdat zij zich vaak minder goed bewust zijn van de gevolgen van hun keuzes en gedragingen. Plus: ook universiteiten en potentiële werkgevers bekijken wat tieners zoal op social media doen, waardoor tieners zich sowieso bewuster moeten zijn van hun online leven.