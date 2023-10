​Stickers maken van je eigen foto? Het kan straks op Instagram

Hoewel je ook makkelijk een klein fotootje in je Story kwijt kan, is het straks mogelijk om binnen Instagram in een handomdraai stickers te maken van je foto’s. Instagram-hoofd Adam Mosseri heeft laten zien hoe dat in zijn werk gaat.

Net als op de Samsung Galaxy S23, maar ook de Messages-app op iPhone heeft Instagram tech toegevoegd die kan herkennen dat er een object aanwezig is in een foto. Stel je voor dat je een foto hebt gemaakt van een taart, van jouzelf en van een flesje cola: je kunt deze dingen los van elkaar dan als object uit de foto trekken en er een sticker van maken. Heel grappig, en het scheelt jou weer een heleboel knippen, plakken en vooral ploeteren met je vingers op het scherm.

Helaas koos hij voor zijn demo een bulldog-achtige hond, die inmiddels in Nederland verboden zijn om te fokken in verband met hun doorgefokte, korte neus die vaak gezondheidsproblemen oplevert. Maar goed, als we focussen op de technologie zelf dan zien we wel degelijk een gave functie. Het is namelijk totaal niet wat je denkt, want zoals gezegd kun je inderdaad allang een foto in een vierkantje toevoegen aan een Story. Wat is er dan nieuw?

Create sticker from photo. #Instagram is testing a way for you to turn photos into custom stickers to use in reels and stories. You can create stickers from your own photos in your camera roll, or from eligible images you see on Instagram. pic.twitter.com/QrRRTj1ocA

AI-hulp

Adam Mosseri liet zien dat je nu makkelijk van je eigen foto’s stickers maakt om andere mensen mee te vermaken. Zoals je in de bovenstaande beelden kunt zien gaat het heel makkelijk. Wederom is het kunstmatige intelligentie die ervoor zorgt dat het werkt. Ideaal. Instagram is meestal vooral een platform dat je gebruikt om vrij rechttoe rechtaan foto’s te plaatsen en er zelf een voorgemaakte sticker op te doen, maar nu wordt het dus mogelijk om wat meer persoonlijkheid erin te stoppen. Het leuke is dat je natuurlijk niet alleen je eigen hoofd of dat van je huisdier kunt uit laten knippen, ook elementen uit een folder die je grappig vindt of iets anders kan nu dankzij AI snel worden gedeeld.

De nieuwe mogelijkheid bevindt zich nu nog in de testfase, maar komt waarschijnlijk binnenkort naar alle gebruikers, naast uiteraard die nieuwe poll-optie waar we vorige week over schreven.