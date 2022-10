​Steeds minder mensen heten Karen: en dat is niet toevallig

Karen is sinds 2020 een impopulaire naam. Zeker in de Verenigde Staten zien we het gebruik van Karen enorm teruglopen. In 2020 viel de naam in de ranglijst met populaire namen maar liefst 171 plekken terug naar 831. Zo laag is het sinds 1929 niet geweest. Hoe dat komt? Nou… een meme.

De naam Karen Karen was altijd een best populaire naam in de VS. Je spreekt het daar uit als ‘kerren’, terwijl je in Nederland wat meer verschillende varianten van de naam hebt: kaarin, kaarun en kerren bijvoorbeeld. In de VS heeft de naam dankzij het internet echter een nogal negatieve connotatie gekregen. Een Karen is iemand die je niet in je winkel wil hebben. Karen is nooit tevreden, zit altijd te zeuren en wil altijd de manager spreken. Vaak kortpittig, een zuur gezicht en een aura waar je het liefst zo snel mogelijk bij vandaan rent. In Nederland wordt Karen ook wel Gerda genoemd.

Karen als meme De populariteit van Karen-memes zorgt voor een grote impopulariteit van Karen op het gemeentehuis. In 2020 kregen slechts 325 pasgeborenen in de VS de naam (het beste jaar voor de naam Karen was 1965, toen waren er maar liefst 33.000 baby’s die die naam kregen). Op zich is het wel een logische keuze: als je zo’n rare bijsmaak krijgt bij die naam door het internet, dan is dat niet iets wat je je kind wil aandoen.

Ex-vrouw Het maakt in een Karen-meme niet uit of de vrouw ook daadwerkelijk Karen heet op de foto, er zijn nu eenmaal mensen die perfect in het malletje passen, ook als ze Jessica, Patricia of misschien zelfs Laura heten. Karen heeft overigens wel de oorsprong van een echte Karen: de meme startte in het jaar 2017 toen een Reddit-gebruiker zijn ex-vrouw Karen een slechte naam wilde geven. Letterlijk en figuurlijk dus.

Boze brieven Een Karen vindt dat ze overal recht op heeft, is enorm egoïstisch en voelt altijd een drang om te klagen. Boze brieven schrijven lijkt haar favo hobby en haar bij elkaar geperste lippen laten zien dat ze altijd klaar is voor een verhitte discussie. Het maakt haar niet uit hoe anderen zich voelen bij haar gedrag. Karen gaat over lijken. Soms wordt Karen ook met racisme in verband gebracht: tijdens de Black Lives Matter-protesten in 2020 werd Karen regelmatig ingezet om witte vrouwen af te schilderen die hun white privilege inzetten over de ruggen van zwarte en andere gekleurde mensen.

Aardige Karens Het wordt ook op een leuke manier ingezet, tenminste: dat dacht Domino’s. De pizzaketen hield in Australië een actie waarbij ‘aardige Karens’ een gratis pizza zouden krijgen. Iets waar het bedrijf zijn excuses zelfs voor moest maken, omdat dat toch wat te ver ging. Sommige mensen vinden dat de memes seksistisch zijn en aan leeftijdsdiscriminatie doen. Aan de andere kant kan iedereen zich als een ‘Karen’ gedragen, waardoor het nog steeds wemelt van de Karen-memes, en niet van de baby’s die die naam dragen.