​Snapchat wil dat je oog hebt voor de natuur met Re:Wild-filter

Snapchat komt met de Re:wild-lens om aandacht te vragen voor de wilde natuur en op te roepen om deze te beschermen. Dit is een lens die niet zozeer interessant is in de selfiestand, want je krijgt dan wel leuke blaadjes, er zit een nogal heftig filter op. Bovendien zie je dan de mooie natuur niet, die je wel ziet als je de camera’s gebruikt aan de achterzijde van je telefoon.

Als je altijd met je hoofd in je telefoon zit, dan zie je de natuur niet. Snapchat wil daar wat aan doen, want als je het Re:wild-filter kiest, dan zie je alsnog allerhande natuurschoon aan je voorbij komen. Maar natuurlijk is het niet per se bedoeld om maar op je telefoon te blijven turen.

Het is heel dubbel: aan de ene kant is dit een heel fijn filter waarin je even kunt genieten van een momentje in de virtuele natuur, maar aan de andere kant is het verdrietig dat er zoveel bedreigde diersoorten in voorbijkomen. Toch is dat juist de magie ervan: het inspireert hopelijk veel mensen om te helpen de wilde natuur te herstellen.

Dankzij augmented reality zie je dan niet alleen de natuur en hoor je de geluiden van insecten en het ritselende gras. Je kunt ook allerlei diersoorten en plantensoorten vinden die tenminste tien jaar (maar soms ook wel 100 jaar) zijn verloren voor de wetenschap. Een voorbeeld is de Rozekopeend, die ernstig bedreigd is en in 1949 voor het laatst werd gezien.

Biodiversiteit

Dat bestaat uit meer dan alleen een filter om Snappers te laten opletten. Zo werken de twee samen met de National Park Service en het Santa Monica Mountains Fund om de wildernis in Californië te helpen met het vergroten van de biodiversiteit. Hier planten de organisaties 10.000 inheemse bomen en 100.000 planten op een locatie waar in 2018 en 2013 grote bosbranden woedden.

Het is te hopen dat mensen zich door het filter geïnspireerd voelen om meer te doen voor de natuur. Dat is met de enorme klimaatproblemen waar we tegenaan lopen hard nodig. In die zin is het ergens jammer dat het niet een heel spannend selfie-filter is, want daarbij gaan sommige filters nog wel eens volledig viral (dat huilfilter bijvoorbeeld). Of dat ook met deze gaat gebeuren, dat is alleen te hopen.

Misschien volgende keer een selfiefilter maken waarin je eruit begint te zien als een kever of je je een snavel krijgt zoals die mooie Rozekopeend? Laten we hopen dat dit filter ook zonder gekke selfies viral gaat, zodat dieren die wetenschappelijk praktisch zijn uitgestorven toch weer vaker worden gezien. En dat we zelf een beetje rustiger worden in ons hoofd, want deze filter is misschien niet zo spectaculair voor de buitenwereld, voor de binnenwereld kan dat momentje in de virtuele natuur wonderen doen.