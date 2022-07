Snap groeit nog steeds, maar dat geldt ook voor het verlies

Sociale netwerken zijn nog steeds ongekend populair. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok… ze hebben allemaal gebruikersaantallen die in de honderden miljoenen en zelfs miljarden lopen. Toch is winst maken voor sommige sociale netwerken nog altijd een flinke uitdaging. Neem Snapchat, een paar jaar geleden dé hype van het moment met in no-time een paar honderd miljoen gebruikers. Deze week publiceerde Snap haar meest recente kwartaalcijfers (pdf-link). Die waren niet onverdeeld positief.

Groei vlakt af, verlies verdriedubbeld

Hoewel Snap misschien niet meer de social media hype van dit moment is, groeit het aantal gebruikers nog wel. Niet meer met de aantallen van enkele jaren geleden, maar toch. Tussen het tweede kwartaal van 2021 en dit jaar kwamen er in totaal zo’n 15 miljoen nieuwe gebruikers bij. Die teller staat nu op 347 miljoen.

Ook de omzet steeg licht, van 982 miljoen dollar een jaar geleden naar 1,11 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. Helaas was dat niet voldoende om ook winst te maken. In het tweede kwartaal van dit jaar werd een verlies geboekt van 422 miljoen dollar. Bijna een verdriedubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Volgens Snap is dat met name te ‘danken’ aan tegenvallende advertentie-inkomsten door de verslechterde economische situatie.

Dat is ook de reden dat Snap niet verwacht dat de cijfers snel beter zullen worden. Het sociale netwerk zet wel nog steeds vol in op AR en de groei van de community, maar is ook van plan om een aantal zaken drastisch te veranderen. Kostenbesparing, minder (nieuw) personeel en het bijstellen van de (financiële) doelstellingen.