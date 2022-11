Singles Day: de leukste tweets over single zijn

Het is vandaag Singles Day , 11-11, een feest dat ooit in China is gestart door een groep studenten. Het is inmiddels vooral een retailfeest waarbij singles (of individuen) zichzelf even lekker in de watten leggen. In een wereld die vooral is ingestoken op koppeltjes en gezinnen is dat best fijn. Sowieso is single zijn bepaald geen straf, zo bewijzen deze tweets.

Alleenstaanden

Steeds meer mensen in Nederland wonen alleen. Tussen 1947 en 2017 is het aantal alleenwonenden (die als alleenstaand worden gerekend: rotwoord) gegroeid van 285 duizend naar 3 miljoen. Eerst woonde 5 procent van de Nederlanders alleen: in 2017 was dat al 22 procent. Waarschijnlijk zou dat nog hoger zijn als de huizenmarkt het niet zo moeilijk maakte om uit huis te gaan. Niet iedereen die alleen woont is single: in Nederland zijn er ongeveer 1,2 miljoen single mannen en 1,7 miljoen single vrouwen.

Een grote misvatting over singles is dat ze per definitie op zoek zijn naar een relatie. Sommige mensen vinden vrij zijn heerlijk of zijn erg op hun tijd alleen gesteld. De happy single is echt geen wassen neus. Bovendien is single zijn tegelijkertijd niet altijd een keuze: een groot deel van de alleenwonenden in Nederland is weduwe of weduwnaar. Met een land dat enorm vergrijst zal dat aantal nog meer toenemen. Het CBS verwacht dat het aantal alleenstaanden tot 2050 nog flink toeneemt: de helft van de huishoudens is tegen die tijd bewoond door een alleenstaande (al dan niet met kinderen).