Singles Day: de leukste tweets en inhakers op 11-11

We hebben geluk: 11-11 is dit jaar op een zaterdag. Dat betekent dat er veel tijd is om lekker Sint Maarten te lopen, helemaal los te gaan bij een carnavalsfeestje of er tot extra laat lustig op los te shoppen. Shoppen ja, want het is Singles Day. Deze Chinese traditie is nog niet bij iedereen in Nederland helemaal geland, maar de nieuwsbrieven in de mailbox liegen er niet om: het is duidelijk dat veel winkels er wel iets mee willen doen.

Singles Day



Bol. wordt gezien als een van de bedrijven die het evenement hielpen naar Nederland te halen, want het pusht de dag al sinds vele jaren. Echter doet het dit wel wat subtiel: Sint voert keihard de boventoon op de voorpagina, maar op social media geeft het bedrijf dat eerst Bol.com heette wel wat meer met deze feestdag.

Singles Day is eigenlijk een Chinees feest waarbij er miljarden euro's worden verdiend. Door één winkel alleen al: Alibaba haalt vaak recordomzetten op 11 november: tientallen miljarden worden er binnengehaald. Webwinkels geven vaak diepe kortingen en dat is -in tegenstelling tot Black Fri-month- maar een dag. Alleen 11-11, dat door al zijn eentjes in de datum het perfecte moment is om de Singles in het zonnetje te zetten. En dat hoeft echt niet per se met een vibrator.

Het is een bijzondere dag en daar horen natuurlijk uitingen op social media bij. Geniet van de beste tweets en leukste inhakers over Singles Day.