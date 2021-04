Pijnlijke e-mail van Facebook komt bij verkeerde bedrijf terecht

Facebook doet aan ontkennen voor hoger opgeleiden. Er is namelijk een interne e-mail van Facebook per ongeluk naar het verkeerde bedrijf gestuurd, schrijft de BBC. In die e-mail staat de strategie van het social media bedrijf om het lekken van accountgegevens van 533 miljoen gebruikers aan te pakken.

Facebook: 'Commotie waait wel over'



Facebook suggereert dat het meer van dergelijke incidenten verwachtte en van plan is om het te beschouwen als een bedrijfs probleempje dat normaal is. Het zei ook dat de media aandacht wel zou afnemen. Als gevolg daarvan is het van plan om beperkte verklaringen over de kwestie af te geven.