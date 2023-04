Pasen: dit googlen en tweeten we erover

We vieren dit weekend Pasen (en mocht het onderwerp ter tafel komen, dat is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood). Dat kun je overigens ook in koeienletters op Google vinden als je op die vraag zoekt. Maar wat zoeken we eigenlijk nog meer veel met Pasen, en wat zetten we allemaal op Twitter? In dit artikel vind je het.

Pasen 2023

Google heeft een analyse gedaan van wat mensen in Nederland zoeken op het gebied van Pasen. Opvallend is dat ‘braderie’ een erg populair zoekwoord is. Blijkbaar willen we niet meer naar de meubelboulevard, maar willen we shoppen op een braderie. Vooral de markten in Oerle, Rijen en Gouda zijn populair. Daarnaast wordt er ook veel gezocht naar The Passion, het televisiespektakel waarin we een schaatser het verhaal van Jezus konden zien zingen. Paasvuren in Drenthe, Enschede en Borne zijn populair, naast wat vragen over wettelijke feestdagen.

Dat laatste is sowieso iets wat in deze tijd van het jaar veel gezocht wordt: is goede vrijdag nou een vrije dag? En straks is het 5 mei: wel of niet vrij? Maar er zijn ook mensen die niet zeker weten of tweede paasdag nog steeds een nationale feestdag is. Nou, dat is het wel, maar er zijn wel veel bedrijven in de vorm van winkels en dergelijke open. Het is dus niet gezegd dat je maandag lekker kunt blijven liggen nadat je je buikje rond hebt gegeten bij de brunch: brunch is namelijk ook enorm populair tijdens Pasen. Niet per se thuis, want er zijn verschillende restaurantketens die in combinatie met brunch worden gezocht. En ja, wat is een brunch eigenlijk? Menig Nederlander zoekt op Google hoe laat zoiets eigenlijk hoort te zijn (spoiler: tussen 10 en 11 ‘s morgens).