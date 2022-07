​Onderzoek: kwaliteit van nieuws gaat achteruit door Twitter

Het was niet zomaar een makkelijk onderzoekje dat werd gedaan: 2 miljard tweets werden onderzocht om tot de conclusie te komen dat Twitter grote invloed heeft op de nieuwskeuze van media. Keuzes die goed blijken te zijn voor de websites en het aantal bezoeken, maar minder goed voor de lezers zelf. Dat is de conclusie die het algoritme trekt dat speciaal voor dit onderzoek werd gebouwd.

Twitter is al meer dan vijftien jaar in ons midden en het is een social media dat veelvuldig wordt gebruikt. Een grote bron van vermaak, maar ook van informatie. Op Twitter zie je in een oogopslag waarover veel wordt gepraat en kun je talloze tweets vinden over datzelfde onderwerp. Erg handig, maar soms blijkt dat minder positief uit te pakken.

Social media

Twitter is al vroeg een belangrijke bron van nieuws geworden. Dat komt omdat het een van de snelste social media is: je kunt heel snel een beetje tekst de wereld inslingeren. Twitter wordt dan ook volop gebruikt door journalisten. Het is een manier om bij te houden wat er zoal speelt in de wereld en wat mensen daarvan vinden (of liever gezegd: welke mensen daar ook daadwerkelijk iets aan toevoegen).

De onderzoekers keken onder andere naar nieuws op Twitter en naar media-artikelen over bijvoorbeeld de Hokkaido Eastern Iburi-aardbeving in Japan. Het bleek dat er veel zelfde taal wordt gebruikt en dat hoe meer viral een tweet gaat, hoe groter de kans is dat er over wordt geschreven. 97 procent van de artikelen over onderwerpen die ook op Twitter speelden waren het eerst op Twitter te vinden. Kortom: als bron van nieuws werkt het.