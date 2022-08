Moet WhatsApp de ‘Dit bericht is verwijderd’-melding verwijderen?

‘Dit bericht is verwijderd’: het is waarschijnlijk een van de meeste gehate boodschappen op WhatsApp. Nu WhatsApp heeft aangekondigd dat het de melding dat je een groep hebt verlaten voortaan weglaat, ontstaat de vraag: kan dat ook niet met de ‘Dit bericht is verwijderd’-melding?

Dit bericht is verwijderd

Het is een van de grootste kwellingen voor mensen die ofwel onzeker ofwel heel nieuwsgierig zijn: dat je de melding ziet dat iemand zijn bericht heeft verwijderd. Ook als persoon die het bericht heeft verwijderd moet je daar rekening mee houden: je kunt naar hartenlust je bericht verwijderen (sinds kort is dat gelukkig zelfs twee dagen in plaats van een uurtje), maar je moet er altijd vanuit gaan dat je alsnog moet vertellen wat je dan precies verwijderd hebt. Sommige van deze berichtverwijderaars vinden het zelfs vervelend wanneer je niet vraagt wat is verwijderd.

Kortom: een bericht verwijderen betekent niet per se dat je ‘off the hook’ bent. Sterker nog, je moet vaak juist meer tekst en uitleg geven dan wanneer je het bericht gewoon had laten staan. Op social media gonst het dan ook van de vragen om hulp: “Mijn vriendin praat niet met me voor ik heb verteld wat ik heb verwijderd.” en “WhatsApp, als een bericht is verwijderd, dan is er geen enkele reden om te tonen dat het bericht is verwijderd.”