Moederbedrijf Google maakt gruwelijk veel winst

De eigenaar van Google is Alphabet. En dat bedrijf zag zijn inkomsten in het eerste kwartaal van dit jaar stijgen schrijft de BBC. Dat komt omdat mensen die thuiszitten vanwege de coronapandemie meer gebruik maken van de diensten van Alphabet waar naast Google ook YouTube onder valt. De nettowinst steeg met 162% tot een record van 17,9 miljard, ook inkomsten uit advertenties stegen met een derden.

Voordeel van de coronapandemie

Het bedrijf noemt de resultaten een 'verhoogde consumentenactiviteit online'. Het komt omdat mensen meer dan ooit op het internet zitten. "Het afgelopen jaar hebben mensen zich tot Google Search en veel online services gewend om op de hoogte, verbonden en vermaakt te blijven", aldus Alphabet en Google-topman Sundar Pichai.

Online advertenties verkopen ook goed. Als gevolg van deze inkomsten via Google Search zijn deze in het kwartaal met 30% gestegen tot 31,9 miljard dollar. De verkoop op YouTube is met 49% gestegen tot 6 miljard dollar.