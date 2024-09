Mensen die je blokkeert op X kunnen je posts gewoon zien

Heb je iemand geblokkeerd op X omdat je niet wil dat hij of zij kan zien dat je allemaal dingen zegt die niet voor diens oren bestemd zijn of omdat hij of zij je stalkt en niet hoeft te weten waar je bent en wat je doet? Helaas, dat is niet langer hoe X werkt. Mensen die jij op block hebt gezet, kunnen je posts gewoon nog lezen.

Blokkeren op X

Nu is het moeilijk om echt te zorgen dat iemand je posts niet kan zien: het is natuurlijk altijd mogelijk om een ander account aan te maken, en zeker als je posts openbaar zijn is het een onbegonnen werk om te zorgen dat één iemand je hersenspinsels niet meer kan zien. Blijkbaar vond X dat ook, waardoor mensen die je blokkeert ineens een veel minder verregaande blokkade hebben: het enige wat ze niet kunnen is reageren op je posts.

Problematisch voor wie echt van iemand af probeert te komen omdat hij of zij je lastig valt. Nu kun je iemand dan wel ‘flaggen’, maar vaak zet dit ook geen zoden aan de dijk. Alleen maar X het nu nog moeilijker voor je om iemand op afstand te houden. Mensen reageren dan ook gemengd op de post waarin wordt uitgelegd dat dit eraan komt. Iemand geeft bijvoorbeeld aan: “Elon, broer, wat is dan nog het punt van iemand blokkeren?” terwijl iemand anders opmerkt dat blokkeren om te beginnen al een wassen neus is, omdat je in incognito iemands berichten alsnog kon lezen.