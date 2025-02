LinkedIn heeft niet je privéberichten gebruikt voor AI

LinkedIn wordt er niet langer van beticht privéberichten van gebruikers te hebben ingezet om AI te trainen. Er was al een hele rechtszaak op poten gezet, maar die gaat niet meer door. Het social medium heeft aan de aanklager bewezen dat het privéberichten gewoon privé heeft gehouden en dat AI er niks over te weten is gekomen.

AI trainen met DM’s

Het trainen van kunstmatige intelligentie is een van de grote uitdagingen waar bedrijven nu tegenaan beginnen te lopen. Hoeveel data we ook hebben: het is niet altijd meer genoeg. De oplossing is nu om AI extra trainingsdata te laten maken, zodat AI kan worden getraind. Dat klinkt gek, dit soort synthetische lesstof, maar het is beter dan het alternatief: onze gegevens gebruiken.

Meta lag er laatst al over in de clinch met de EU: het wilde je foto’s die jij al die jaren al op het platform zet gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen. Daar is inmiddels een stokje voor gestoken, maar dan hebben we waarschijnlijk ‘geluk’ dat Meta zo scherp in de gaten wordt gehouden door de autoriteiten. LinkedIn wordt ook goed in de gaten gehouden, al was het dit keer niet de EU die op de bres sprong.